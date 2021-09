E’ di queste ore la notizia delle tre donne incinte ricoverate all’ospedale di Treviso dopo aver contratto il covid e tutte non vaccinate. Una situazione in positiva evoluzione ma che è stata molto allarmante per le loro condizioni di salute e dei bimbi in arrivo. Da qui il rinnovato appello alle donne in attesa di effettuare la vaccinazione che -assicurano i medici-non comporta alcun pericolo per il feto.

E in proposito, in Basilicata, da sabato 25 settembre per 4 week end, Asm e Asp annunciano i week end della cicogna: “Il sabato e la domenica – presso tutti i punti vaccinali delle due aziende – sarà possibile per le future mamme sottoporsi alla vaccinazione con accesso diretto, ossia senza prenotazione. I medici vaccinatori come di consueto forniranno alle donne in gravidanza tutte le informazioni necessarie e risponderanno agli eventuali dubbi per fugare tutte le eventuali paure delle future mamme. Le aziende sanitarie doneranno alle future mamme vari prodotti per il nascituro (succhietto, crema per il cambio pannolino e due pannolini).”

Questo nel mentre, come da report del governo aggiornato alle 6,11 di questa mattina, in Italia sono 41.175.922 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 76,24 % della popolazione over 12. E sono, invece, 6.803 le dosi aggiuntive/richiamo somministrate pari allo 0,73 % della popolazione interessata.

In Basilicata sono ancora il 65,2% le persone che hanno ricevuto la seconda dose, come si legge nel report che segue da cui si apprende anche che vi sono stati due decessi (Venosa e Noepoli).

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 20 settembre, sono state effettuate 3.203 vaccinazioni. A ieri sono 415.682 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (75,1 per cento) e 360.602 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (65,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 776.284 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 937 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 41 (dei quali 39 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 33 guarigioni (32 delle quali relative a residenti in Basilicata) e due decessi.“

In base a al precedente comunicato e ai dati contenuti nelle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti si rileva, inoltre che:

-i ricoveri totali salgono da 53 a 59 e quelli in terapia intensiva passano rimangono 3;

-il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 39 nuovi casi, delle 32 guarigioni e dei 2 decessi, si attesta a 1.218;

-l’incidenza dei positivi sui tamponi processati in giornata è del 4,38 %, inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 5,41%.

I nuovi casi riguardano: Venosa (8), Matera (7), Melfi (5), Lavello (5), Montescaglioso (4), poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con un solo caso.