Superati ieri i 28mila positivi in Basilicata e si continua a salire anche oggi in cui il report della task force covid19 (Task Force Coronavirus bollettino del 24 aprile 2022) ci segnala ancora il decesso di due uomini (ambedue avvenutp al San Carlo), uno residente a Savoia di Lucania (classe 1937) e l’altro (classe 1940) residente ad Episcopia, oltre ad un nuovo incremento di ricoveri in ospedale.

Infatti, i ricoveri totali da 83 risalgono a 89 (62 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie), con quelli in terapia intensiva che rimangono sempre 3, tutti nel nosocomio di Potenza.

E’ in discesa anche oggi, invece, l’incidenza positivi/tamponi che è del 22,54% rispetto al 27,25% del giorno precedente (quasi vicino al dato medio della settimana scorsa che è stato del 21,41%), con 610 nuovi casi (593 i residenti) su 2.706 tamponi processati nella giornata di ieri.

I 593 nuovi positivi residenti (380 nel potentino e 213 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (94), Potenza (79), Ferrandina (22), Bernalda (15), Pisticci (15), Marsico Nuovo (14), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Come dicevamo il numero dei positivi totali continua inesorabilmente a crescere e, pur tenendo conto dei 202 guariti (197 i residenti), con i nuovi casi odierni il totale dei positivi in regione avanza da 28.205 a 28.599.

Intanto, dal report dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sul monitoraggio degli antivirali anti Covid, aggiornato al 20 aprile, ovvero prima del via libera alla possibilità di erogare queste terapie anche in farmacia, si apprende che da metà gennaio a oggi, sono stati 30.418 i pazienti curati a casa con le pillole antivirali per il trattamento precoce del covid-19 in persone a rischio. Di questi il numero di trattamenti avviati con Lagevrio (molnupiravir, disponibile gia’ dal 13 gennaio 2022) di Merck/Msd sono stati 20.806, mentre quelli avviati per Paxlovid (nirmatrelvir-ritonavir) di Pfizer sono stati 9.612. In entrambi i casi, sono in calo le prescrizioni settimanali, rispettivamente del 17,6% e del 5,8%.