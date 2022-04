Oggi, vigilia di Pasqua, dal report covid della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 16 aprile 2022) si rileva, purtroppo, ancora dei decessi, trattasi di due donne: una (classe 1938) residente a Potenza e l’altra (classe 1930) residente a Grassano.

Ridiscendono da 95 a 93 i ricoveri totali (69 al San Carlo e 24 al Madonna delle Grazie), di cui sempre due in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati su 3.322 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 714 (687 i residenti) con una incidenza positivi/tamponi del 21,49% di poco sopra al 20,63% del giorno precedente e sostanzialmente simile al dato medio della settimana scorsa che è stato del 21,34%.

I 687 nuovi positivi residenti (482 nel potentino e 205 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (92), Matera (71) Avigliano (29), Melfi (20), Policoro (18), Rionero in Vulture (16), Ferrandina e Lavello (15), Pisticci (14), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dei 657 guariti residenti, il totale dei positivi in regione salgono da 26.496 a 26.524.

Dagli USA, invece, giunge la notizia di un nuovo sistema per rilevare in tre minuti una infezione da covid19. La Food and Drug Administration americana (Fda) ha, infatti, ufficialmente autorizzato il primo test diagnostico (InspectIR Covid-19) per la rilevazione del coronavirus, che funziona analizzando i composti chimici associati ad un’infezione da Sars-Cov-2 eventualmente presenti nel respiro del paziente. Il dispositivo si basa su una tecnica definita “gascromatografia-spettrometria di massa”, che scompone, separa e analizza i composti presenti nell’aria espirata con l’obiettivo di scovare cinque composti organici volatili. Tutto in circa tre minuti.

Prima dell’autorizzazione a suo uso d’emergenza sono stata condotta una sperimentazione su circa 2.409 persone positive, anche asintomatiche che ha dimostrato una sensibilità (cioè la capacità di identificare correttamente i positivi) pari al 91,2%, ed una specificità (ovvero la corretta identificazione dei negativi) del 99,3%. In caso di positività, sarà comunque necessaria la conferma di un tampone molecolare, eppure siamo di fronte ad un altro esempio della rapida innovazione nel campo dei test diagnostici per il Covid-19. Questo nuovo test viene eseguito da uno specialista qualificato e formato sotto la supervisione di un operatore sanitario autorizzato a prescrivere l’esame diagnostico, utilizzando uno strumento delle dimensioni di un bagaglio a mano (vedi foto di copertina).