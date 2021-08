A volte ritornano…anche le zone gialle (e speriamo solo quelle), come accade da oggi per la Sicilia, la prima Regione a rientrare in questa fascia con l’obbligo di mascherina all’aperto, il limite di quattro commensali al tavolo nei ristoranti, a meno che questi non siano conviventi. Questo nel mentre prosegue la campagna vaccinale nel Paese (ad oggi 70% popolazione over 12) che -raggiunta una soglia più significativa- potrebbe portarci a riprendere una sorta di “normalità“, come faranno in Danimarca dal 10 settembre prossimo (https://giornalemio.it/cronaca/quando-finira-lemergenza-covid19-in-danimarca-il-10-settembre/).

In proposito il Presidente della Regione, Vito Bardi ha annunciato che “dal 1° Settembre estenderemo con il sistema della vaccinazione libera presso tutti i punti vaccinali della Basilicata. Non smetterò mai di ringraziare medici, sanitari e volontari tutti. Vogliamo uscire dalla pandemia e il dato delle terapie intensive vuote ci dona rinnovata speranza”.”

Nel mentre, sempre in Basilicata, anche questo fine settimana si registrano, purtroppo, dei decessi: uno a Tursi ed uno a Latronico. E’ quanto si apprende dalla comunicazione ufficiale sui dati del weekend, sempre spezzettata in due, con il comunicato che segue:”La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 29 agosto, sono state effettuate 2.333 vaccinazioni. A ieri sono 398.189 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (72,0 per cento) e 317.434 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (57,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 715.623 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 329 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 2, relativi a residenti in Basilicata, sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 8 guarigioni, (di cui 7 relative residenti in Basilicata) e sono decedute 2 persone.”

Mentre dalle tabelle cumulative (che trovate in fondo) dei dati relativi a sabato e domenica (pubblicate a distanza di ore dal precitato comunicato), si apprende -inoltre- che ci sono stati altri 73 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, con i ricoveri totali che dai 45 di venerdì salgono ai 48 attuali e si registra un ricovero anche in terapia intensiva.

Il dato aggregato dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa è stato del 5%, in discesa rispetto al del 5.52% di quella precedente, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 64 ulteriori guarigioni) che sale ancora a 1.341 (3 in più di quelli indicati in tabella, dato evidentemente errato perché ai 1.332 di venerdi, aggiunti i 75 nuovi casi odierni e sottratti 2 decessi e 64 guariti=1.341).

I nuovi casi riguardano: Atella e San Fele (6), Nemoli -Pescopagano e Rapolla (5), Melfi e Montescaglioso (4), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi tra cui Potenza con 3. Nessuno a Matera.