“Anche se dal primo maggio i clienti che entrano in farmacia non sono più obbligati all’uso della mascherina, restano sempre in vigore i protocolli relativi a vaccinazioni Covid e test rapidi, che tra le varie misure di sicurezza da adottare tassativamente contemplano le mascherine“. E’ quanto precisa Federfarma, l’associazione dei titolari delle farmacie, “in una circolare diffusa ieri per integrare le prime indicazioni rilasciate venerdì dopo l’uscita dell’ordinanza ministeriale sui nuovi distanziamenti“.

Dunque, per quanto riguarda gli assistiti che si sottopongono a tampone antigenico, spiega la circolare, “permane l’obbligo di osservare le disposizioni per il distanziamento fisico; indossare la mascherina (da abbassare solo al prelievo del campione biologico); igienizzarsi le mani; farsi controllare la temperatura corporea subito prima del test“.

Venendo al report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 3 maggio 2022), si apprende del decesso di due uomini: un quarantanovenne di Avigliano, morto nella terapia intensiva del nosocomio potentino, e un residente a Pisticci (classe 1933) ricoverato nell’ospedale materano.

Crescono i ricoveri ospedalieri totali da 107 a 109 (79 al San Carlo e 30 al Madonna delle Grazie) di cui sempre in terapia intensiva, tutti a Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi casi di giornata essi sono stati 759 positivi (749 residenti), riscontrati su 3.056 tamponi processati che, essendo meno numerosi dei guariti (855 in totale, 846 i residenti), invertono la crescita del totale dei positivi in regione (che va avanti da tempo) e che da 29.906 scende a 29.807.

L’incidenza positivi/tamponi è invece del 24,84%, quindi superiore al dato della giornata precedente (22,76%) ed anche del dato aggregato della settimana appena conclusa che è stato del 24,15%.

I 749 nuovi positivi residenti (506 nel potentino e 243 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (100), Matera (76), Rionero in Vulture (24), Pisticci e Ferrandina (22), Melfi (21), Policoro, Bernalda e Avigliano (20), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

In base ai dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativi al 2 maggio 2022 e pubblicati oggi, in Italia, resta ferma al 15%, nelle ultime 24 ore, l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte di pazienti Covid che, esattamente un anno fa, era al 29%.

In base ad essi, sono 6 le regioni che superano la soglia del 20%: Umbria (33%), Basilicata (26%), Calabria (25%), Abruzzo (24%), Sicilia (22%), Molise (21%). E’ stabile, invece, al 4%, l’occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 28%) e nessuna regione supera la soglia del 10%.

La Basilicata, inoltre, rimane sempre in testa alle regioni per numero di positivi ogni centomila abitanti, come registra GIMBE: