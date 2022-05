“Molto probabilmente entro settembre sarà approvato a livello Ue il primo vaccino anti-Covid adattato alle varianti” è quanto dichiarato dal capo della task force sui vaccini dell’Agenzia europea del farmaco Marco Cavaleri.

Un evento auspicabile tenuto conto che l’Agenzia europea del farmaco Ema ha invitato a monitorare con attenzione le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5 che potrebbero portare ad una recrudescenza della circolazione del virus nel prossimo autunno (negli USA alcune proiezioni parlano di possibili 100 milioni di casi). Un pericolo che secondo Guido Rasi, ex numero uno dell’ente regolatorio ed ex consigliere dell’ultimo commissario per l’emergenza Covid, “il pericolo è reale. Gli studi condotti in Sudafrica indicano che le due sub varianti un vantaggio competitivo lo hanno, altrimenti non avrebbero preso il posto della versione originale di Omicron. E come avremmo dovuto ormai aver appreso dalle altre versioni mutate del virus, se sono più contagiose, nel giro di qualche settimana arrivano. L’estate potrebbe rallentarne la marcia, ma poi potremmo ritrovarci ad affrontare il terzo autunno problematico dell’era pandemica“.

Per quanto riguarda il report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 7 maggio 2022) dallo stesso si apprende di due decessi, avvenuti ambedue nell’ospedale potentino, e trattasi di un uomo di Tito (classe 1945) e una donna di Tramutola (classe 1936).

Scendono ancora i ricoveri ospedalieri totali che da 109 passano a 103 (66 al San Carlo e 37 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva passano da 3 a 2, tutti a Potenza.

Si registra una discesa anche dei nuovi casi di giornata che sono stati 497 positivi (488 residenti), riscontrati su 2.171 tamponi processati con una incidenza positivi/tamponi del 22,89%, inferiore al 24,56 del giorno precedente ed anche al dato aggregato della settimana appena conclusa che è stato del 24,15%.

I 488 nuovi positivi residenti (344 nel potentino e 144 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (72), Matera (39), Melfi (19), Pisticci (16), Viggianello (15), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Anche oggi i guariti (713 in totale, 708 i residenti) sono superiori ai nuovi casi per cui, il totale dei positivi in regione continua a scendere e passa da 29.791 a 29.569.