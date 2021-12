E’ oramai una crescita esponenziale quella a cui stiamo assistendo da giorni, ma l’impennata di oggi è senza precedenti: 464 positivi (429 residenti) che fanno schizzare il totale dei positivi in regione oltre i 3.200. A questo si aggiunge la notizia di due persone decedute, una residente a Lagonegro ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza e una residente a Bernalda ricoverata presso il Madonna delle Grazie di Matera.

E’ evidente che si è allentato il livello di attenzione sulle precauzioni di base, ma non è indifferente anche il dato lucano che vede una percentuale di vaccinati più bassa rispetto al dato nazionale. A leggere il report sottostante, infatti, i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono l’80,2% e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose il 74,5% e quelli che hanno ricevuto la terza dose il 25,9%. Mentre a livello nazionale, dati aggiornati a questa mattina, sono rispettivamente: 88,82% prima dose, 85,66% ciclo completo, 56,97% terza dose/booster. E’ evidente che c’è una fetta di popolazione, spesso anziana, esposta in modo pericoloso al contagio e alle conseguenze peggiori. Una azione capillare nei loro confronti non ci risulta che sia in corso.

A ecco gli altri dati in sintesi:

i ricoveri totali passano da 52 a 51 (24 a Potenza e 27 a Matera), con una paziente in terapia intensiva nell’ospedale Madonna delle Grazie;

(24 a Potenza e 27 a Matera), con una paziente in terapia intensiva nell’ospedale Madonna delle Grazie; il totale dei positivi in region e che, tenuto conto dei 429 nuovi casi, delle 29 guarigioni e dei due decessi, sale da 2.858 a 3.256 ;

e che, tenuto conto dei 429 nuovi casi, delle 29 guarigioni e dei due decessi, ; l’incidenza dei positivi di giornata è del 18,60% , di molto superiore al dato della intera settimana appena conclusa che è stato dell’11,58%;

, di molto superiore al dato della intera settimana appena conclusa che è stato dell’11,58%; i nuovi casi riguardano: Matera (106), Potenza (49), Lavello (43), Senise (17), San Fele (14), Policoro (13), poi (come da elenco completo sottostante) altri comuni con meno postivi riscontrati.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri e le tabelle riepilogative dei dati :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 dicembre, sono state effettuate 5.546 vaccinazioni. A ieri sono 443.765 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,2 per cento) e 411.998 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,5 per cento) e 143.556 quelli che hanno ricevuto la terza dose (25,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 999.319 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 51 le persone ricoverate: 24 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 27 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, delle quali una ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.494 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 464 (e tra questi 429 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 29 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Nella giornata di ieri sono decedute due persone: una residente a Lagonegro ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza e una residente a Bernalda ricoverata presso il Madonna delle Grazie di Matera.