Basilicata: 2 decessi, crescono i nuovi positivi. Mascherina in spiaggia?

Il report odierno della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 18 giugno 2022) riporta, purtroppo, due decessi avvenuti ambedue presso l’ospedale San Carlo di Potenza: trattasi di un 52enne di Francavilla sul Sinni che era ricoverato in terapia intensiva e di un altro uomo (classe 1944) di Tolve ricoverato nel reparto malattie infettive.

Rimane stabile l’incidenza dei postivi sui tamponi processati sebbene il numero dei nuovi contagi registrati da lunedì ad oggi è già di 1.356 (residenti), superiore al totale di quelli dell’intera settimana scorsa (1.125) a fronte di 5.133 tamponi processati (5.530 quelli dell’intera settimana scorsa), segno di una maggiore diffusione del virus.

Dunque su 998 tamponi processati nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 274 positivi (266 i residenti) per una incidenza del 27,45%, simile al 27,93% e al 27,75% dei due giorni precedenti, ma sempre molto al di sopra dell’ultimo dato settimanale che è stato del 21,52%.

I ricoveri ospedalieri totali passano da 35 a 34 (19 al San Carlo e 15 al Madonna delle grazie), nessuno dei quali in terapia intensiva.

I 266 nuovi positivi residenti (169 nel potentino e 97 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (48), Matera (44), Bernalda (12), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e tenuto conto dei 162 guariti di giornata, oltre 496 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, nonchè dei due decessi, il totale dei positivi in regione scende sotto i dodicimila, esattamente da 12.195 a 11.801.

Come ogni sabato, inoltre, sono stati resi noti i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid19 somministrate in regione dall’11 al 17 giugno 2022 che sono stati 520 (Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dall’11 al 17 giugno 2022).

Un’altra estate con le mascherine in spiaggia? Seppur non sia obbligatoria, il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, raccomanda di “portarla con sé anche in spiaggia per usarla all’occorrenza“. E rilanciando una sua metafora suggerisce di: “Utilizzare le mascherine come gli occhiali da sole, quando servono e con buon senso.”

Il rialzo dei casi da Covid-19 spinto dalla diffusione della sottovariante Omicron 5, secondo il virologo è l’occasione per ribadire “ancora una volta e ancora di più: quando ci sono momenti di assembramento la mascherina serve“, sia all’aperto che al chiuso, quindi anche in riva al mare. Certo, non sul lettino, in acqua o mentre si passeggia sul bagnasciuga o quando si parla con il vicino di ombrellone, però potrebbe essere utile al bar dello stabilimento o in coda alla toilette. Non più obbligo oramai, solo buon senso.