Il report di oggi ci dice che in Basilicata si è registrato un decesso di una persona di 46 anni residente a Lauria, vaccinata e ricoverata al San Carlo di Potenza. Ma questo primo bollettino che riportiamo più avanti non riporta anche l’ulteriore decesso di una 84enne di Bernalda non vaccinata, ricoverata nella terapia intensiva di Matera. Entrambe erano affette anche da altre patologie.

E non si ferma la escalation dei contagi. Si sono, infatti, registrati altri 588 nuovi positivi (544 residenti) sempre in crescita rispetto ai 520 (tutti residenti) di ieri, i 464 e i 429 dei giorni precedenti, con l’incidenza positivi/tamponi al 22,43%. Mentre i ricoveri ospedalieri salgono di ulteriori tre unità, mentre in terapia intensiva c’è solo una persona a Matera.

La situazione rischia di precipitare, come ha dovuto ammettere anche Bardi in una nota diffusa ieri in cui invita ad effettuare i cenoni di quest’ultima notte del 2021 con i congiunti più stretti (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-situazione-preoccupante-cenone-solo-con-congiunti-stretti-evitiamo-zona-gialla/).

Ma ecco i dati odierni in sintesi:

i ricoveri totali passano da 62 a 65 (32 a Potenza e 33 a Matera), con un solo paziente in terapia intensiva al Madonna delle Grazie;

(32 a Potenza e 33 a Matera), con al Madonna delle Grazie; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 544 nuovi casi, delle 42 guarigioni e dei due decessi, sale da 4.148 a 4.648;

che, tenuto conto dei 544 nuovi casi, delle 42 guarigioni e dei due decessi, l’incidenza dei positivi di giornata è del 22,43%, superiore al 19,60% del giorno precedente e sempre di molto superiore al dato della intera settimana appena conclusa che è stato dell’11,58%.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri mentre le tabelle riepilogative dei dati non sono al momento disponibili e le pubblicheremo quanto prima con i dati riferiti ai vari Comuni :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 dicembre, sono state effettuate 5.669 vaccinazioni. A ieri sono 444.426 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,3 per cento) e 412.877 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,6 per cento) e 158.270 quelli che hanno ricevuto la terza dose (28,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.015.900 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.622 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 588 ( di cui 544 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 42 guarigioni.

In totale sono 65 le persone ricoverate: 32 presso A.O.R. San Carlo di Potenza e 33 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

È deceduta una persona ricoverata presso AOR San Carlo Potenza e residente nel comune di Laurìa.”

============================&&&&&&&&&&&===============7

…ed ecco, finalmente, anche le tabelle riepilogative dei dati da cui si evince la ulteriore notizia dei Comuni interessati ai nuovi casi di positività con Matera ritorna “in testa” con ben 105 positivi, poi Potenza (64) , Stigliano (24), Policoro e Melfi (18), poi altre realtà con meno casi come da elenco in tabella a seguire.

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche il 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891.

Dal 29-12-2021, la differenza per incanto tra il nostro dato e quello della tabella da 8 si è ridotto a 4. E nonostante aggiungendo al dato riportato sulla tabella di ieri (3.248) i 440 nuovi positivi di oggi e sottraendo i 41 guariti, la matematica dice che sarebbero 3.647, nella tabelle di oggi trovate: 3.651.

Continua il mistero dei numeri ballerini.

…..per non parlare di oggi che riporta lo stesso numero di ieri 4.161…….