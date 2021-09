Obbligo vaccinale? Al momento sembra più uno spauracchio che una ipotesi concreta, sebbene quel si fugace di Draghi nell’a conferenza stampa della settimana scorsa abbia scatenato una discussione sull’argomento, con tante entusiastiche adesioni e non pochi dubbi sulla sua fattibilità. Lo stesso Speranza ieri sera sul tema ha dichiarato che serviranno settimane per valutare. Certa, invece, sembra essere la ulteriore estensione del green pass che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, comunque in questa settimana. Sembra si lavori alla sua estensione a tutti i luoghi di lavoro, a partire dai dipendenti pubblici e dei lavoratori a contatto con il pubblico (bar, ristoranti, palestre, trasporti pubblici).

E in proposito crescono i vaccinati con doppia dose che ora in Italia sono oltre 39 milioni. Infatti, secondo l’ultimo aggiornamento del report vaccini del Ministero della salute alle 6 di oggi 8 settembre 2022, son precisamente 39.072.107 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 72,34 % della popolazione over 12.

La Basilicata su questo fronte per quanto corra è sempre distante dal dato nazionale sempre di oltre 12 punti, come si evince dall’odierno report con cui: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 settembre, sono state effettuate 2.668 vaccinazioni. A ieri sono 407.534 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (73,7 per cento) e 334.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (60,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 741.727 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 814 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 44 (tutti relativi a residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 54 guarigioni (di cui 49 relative residenti in Basilicata) e ci sono stati 2 decessi (di cui 1 di persona residente in Basilicata).”

Due nuovi decessi, dunque, che si aggiungono a quello di ieri, mentre si registrano 44 nuovi casi con una incidenza positivi/tamponi del 5,41% di poco superiore a quello della settimana appena conclusa che è stato del 5,12%.

Con i dati odierni il numero totale dei positivi in regione è di 1.1367.

