Tornano a registrarsi decessi, nel report odierno della task force covid19 della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 20 aprile 2022), ambedue avvenuti nell’ospedale potentino: una donna (classe 1934) residente a Potenza e un uomo (classe 1931) residente a Picerno.

E crescono ancora i positivi sia come numero che come incidenza positivi/tamponi. Infatti, su 4.835 tamponi processati nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 1.233 positivi (1.197 i residenti) con una incidenza giornaliera del 25,50%, sempre in crescita rispetto ai tre giorni precedenti (25,41%, 24,05% e 19,70% ), nonchè rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che è risultato essere del 21,41%.

I ricoveri totali da 104 passano a 102 (73 al San Carlo e 29 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva passano da 4 a 3, tutti nel nosocomio di Potenza.

I 1.197 nuovi positivi residenti (776 nel potentino e 421 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (152), Potenza (149), Policoro (52), Bernalda (49), Melfi (37), Avigliano (28), Venosa e Rionero (27), Ferrandina e Senise (25), Scanzano Jonico (21), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dei 989 guariti (975 i residenti), il totale dei positivi in regione continua a salire da 27.120 a 27.340, cosa che fa mantenere alla Basilicata il triste primato di regione con il più alto numero di positivi ogni 100 mila abitanti.