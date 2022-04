Nonostante ci si appresti ad un rientro più o meno controllato ad una convivenza con il covid-19, la sua presenza è tutt’altro che debellata e gli scienziati continuano a lavorare a nuovi vaccini più efficaci di quelli ora disponibili, in grado di colpire tutte le varianti conosciute del coronavirus SARS-CoV-2 e i cosiddetti “universali”, che potrebbero essere in grado di bloccare potenziali varianti future e virus affini al patogeno pandemico. Tra i più interessanti di cui si è letto in questi giorni è il vaccino a subunità proteiche prodotto dalle aziende farmaceutiche / biotecnologiche francesi LinKinVax e GTP Bioways, basato su un anticorpo monoclonale progettato per stimolare le cellule dendritiche del sistema immunitario. Un altro molto promettente è il PreS-RBD in sviluppo in Austria, che ha dimostrato in test di laboratorio un’induzione di anticorpi neutralizzanti (immunoglobuline IgG) superiore a quella dei vaccini Covid già disponibili ed efficacia contro tutte le varianti, compresa la “super mutata” Omicron, nota per le capacità elusive e responsabile dell’attuale ondata di infezioni.

A metterlo a punto è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati austriaci del Centro di Fisiopatologia, Infettivologia e Immunologia dell’Università di Medicina di Vienna, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi russi, svedesi e di altri centri di ricerca.

“Il vaccino PreS-RBD ha il potenziale per indurre l’immunità sterilizzante a vecchie e nuove varianti di SARS-CoV-2 prevenendo l’infezione interrompendo la replicazione e la trasmissione virale attraverso l’inibizione dell’ingresso del virus cellulare”, ha dichiarato in un comunicato stampa il professor Rudolf Valenta che ha coordinato il team, aggiungendo che “I nostri dati ci danno motivo di sperare che questo antigene del vaccino a base di proteine sarà efficace contro tutte le varianti SARS-CoV-2 conosciute fino ad oggi, inclusa la Omicron” e spiegando che al momento nei test la produzione di anticorpi neutralizzanti “sembra essere superiore” a quella dei vaccini già disponibili. I dettagli della ricerca “Vaccine based on folded RBD-PreS fusion protein with potential to induce sterilizing immunity to SARS-CoV-2 variants” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Allergy.

Per quanto riguarda i dati odierni della Basilicata, sulla scorta del primo comunicato di giornata si rileva un decesso, avvenuto in Pneumologia al San Carlo, di una donna di 79 anni residente in Calabria e non vaccinata, i ricoveri che continuano a rimanere stabili e i guariti di giornata che tornano ad essere superiori ai nuovi casi, contribuendo così ad evitare l’ulteriore incremento del totale dei positivi in regione, anzi ne invertono la direzione.

Infatti, i ricoveri totali variano da 101 a 102 (62 al San Carlo e 40 al madonna delle Grazie) dicui solo uno in terapia intensiva a Potenza (erano due).

I nuovi positivi riscontrati su 3.281 tamponi processati sono stati 744, pari ad una incidenza del 22,68%, inferiore al 23,75% della giornata precedente e al 23% della settimana precedente. Sono 801 i guariti e poche centinaia i vaccini somministrati.

Ecco i testo integrale del comunicato a cui inserata seguirà l’ulteriore report con i dati riferiti ai vari comuni:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 aprile, sono state effettuate 218 vaccinazioni.

A ieri sono 467.948 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.279 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 352.982 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.525 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 102 le persone ricoverate: 62 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.281 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 744 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 801 le guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente in Calabria.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

===========&&&&&&&&&&&=============

Sulla scorta del bollettino serale (bollettino covid basilicata del 8-4-2022) si apprende che i nuovi 722, positivi residenti riscontrati (558 nel potentino e 164 nel materano) riguardano i comuni di: 139 sono stati riscontrati a Potenza, 80 a Matera, 29 a Melfi, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Per cui, tenuto conto anche dei 797 guariti residenti, il totale di positivi nella regione scende da 26.748 a 26.673.