“In Italia sforzo straordinario contro il covid. La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità”. E’ il dato oggettivo che ha ricordato Mario Draghi nel corso dell’informativa in Senato in vista del Consiglio europeo.

Intanto, un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto superiore di sanità pubblicato oggi, basato sull’analisi di un campione di 671 cartelle cliniche relative a decessi avvenuti dal 01/02/2021 fino al 05/10/2021 si apprende che i deceduti per Covid-19 che hanno completato il ciclo vaccinale hanno un’età media più alta (85,5 vs 78,3) rispetto ai non vaccinati, e anche il numero medio di patologie osservate è significativamente più alto in questo gruppo (5,0 vs 3,9 patologie pre-esistenti).

“I risultati qui presentati – spiega Graziano Onder, direttore del Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Iss – indicano chiaramente che le persone decedute dopo il completamento del ciclo vaccinale hanno un elevato livello di complessità clinica, significativamente superiore rispetto alle persone che non hanno potuto beneficiare dell’effetto del vaccino a causa di un contagio precoce o perché non hanno neanche iniziato il ciclo vaccinale.”

Insomma, il vaccino serve e difende di più se opera su un organismo il cui proprietario è stato attento a tenerlo bene in funzione con stile di vita adeguato.

Venendo alla Basilicata, dal comunicato relativo alla giornata di ieri (che pubblichiamo a seguire) , sul sul fronte covid si registra che:

i ricoveri totali rimangono 22 , di cui 15 in cura all’ospedale San Carlo di Potenza e 7 al Madonna delle Grazie di Matera, nessun ricovero in terapia intensiva;

, di cui 15 in cura all’ospedale San Carlo di Potenza e 7 al Madonna delle Grazie di Matera, nessun ricovero in terapia intensiva; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 18 nuovi casi e delle 33 guarigioni (31 residenti), scende a 929 ;

che, tenuto conto dei 18 nuovi casi e delle 33 guarigioni (31 residenti), ; l’incidenza dei positivi/sui tamponi di giornata è del 3,10% di poco superiore al 2,33% del giorno precedente e al 2,67% della settimana appena conclusa.

Ma ecco il comunicato ufficiale di oggi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 ottobre, sono state effettuate 942 vaccinazioni. A ieri sono 430.298 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,8 per cento), 388.788 quelli che hanno ricevuto la seconda dose (70,3 per cento) e 2.741 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 821.827 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 645 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 20 (e di questi 18 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 33 guarigioni.”

Ed ecco a seguire anche le tabelle riepilogative da cui apprendiamo, inoltre, che i nuovi casi riguardano: Matera (5), Montalbano Jonico (4), Stigliano (3), poi altro comuni (elencati nella terza tabella) con un solo caso. Nessuno a Potenza.