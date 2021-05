Mentre si cerca di correre in ogni modo per accelerare le vaccinazioni, in tutta Italia sono oltre due milioni le dosi di Astrazeneca ancora nei congelatori e pronti ad essere utilizzati. Certo, una parte deve essere destinata ai richiami che inizieranno la settimana prossima per chi è stato vaccinato a metà febbraio, ma anche esaurendo tutte le “seconde dosi” ne resterebbero fuori oltre 500mila, vittime del “pregiudizio” maturato nei mesi scorsi.

Ed è in questo quadro che deve essere maturata “la notte bianca del vaccino” materana -chiamata per l’appunto dalla ASM “Astranight” e che si svolgerà sabato notte: dalle 22,00 alle 6,00 di mattina con cui si punta alla (https://giornalemio.it/cronaca/ed-ecco-a-voi-il-vaccino-by-night-lasm-organizza-per-l8-maggio-lastranight/) – che di 750 dosi di questo vaccino, tutto in una notte. Con qualche apprezzamento, polemiche e qualche ironia come questo che gira in rete…..

Intanto, oggi 5 maggio, in base ai dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, 4 maggio 2021, si registra una risalita dei nuovi casi e con l’incidenza positivi/tamponi che risale oltre la media della settimana scorsa. Si registra anche un decesso ma i ricoveri rimangono stabili.

Dunque, su 1.757 tamponi molecolari, sono stati rilevati 175 positivi (di cui 170 residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 9,96%, il doppio di quella di ieri (5,09%), che si allinea al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,95%, sempre superiore a quello nazionale che è sceso al 2,9%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Potenza con 23 casi, Policoro con 15, Matera e Rionero in Vulture con 12, Baragiano (9), Sigliano (8), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registra un decesso , mentre i ricoveri totali variano da 172 a 168 e quelli in terapia intensiva da 9 a 8 (3 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti sono 118 i guariti della giornata (115 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che risale a 6.053.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 5 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati il 4 maggio 2021

