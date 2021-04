Nel mentre si è alla vigilia del fatidico venerdì in cui si decide il colore delle regioni, rileviamo che i dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, 28 aprile, ci consegnano un numero di positivi ancora in crescita rispetto al giorno precedente, con una incidenza giornaliera positivi/tamponi che risale sopra l’11% con tre ulteriori decessi, nel mentre prosegue però la nota positiva dei ricoveri che vedono quelli in terapia intensiva scendere ad un numero di casi che non si vedeva da febbraio.

Quindi venendo ai numeri, su 1.523 tamponi molecolari, sono stati rilevati 170 positivi (167 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi dell’11,16% rispetto al 10,63% del giorno precedente, superiore al dato medio della settimana appena conclusa (9,65%), sempre inferiore a quello nazionale che è del 3,98%.

I nuovi positivi di oggi riguardano ancora Rionero in Vulture con 19 casi, quindi Lavello con 18, Potenza (13), Montalbano Jonico (11), Matera (9), Policoro (8), Pisticci e Garaguso (7), poi via via gli altri comuni con numeri più bassi.

Anche oggi, purtroppo come dicevamo, si registrano tre decessi, mentre i ricoveri totali risalgono di poco da 171 a 174, mentre quelli in terapia intensiva che da 9 scendono a 6 (3 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti sono 136 i guariti della giornata (132 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.929.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 29 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 28 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 321.997

Tamponi totali negativi n. 295.615

Persone testate n. 187.817

Tamponi molecolari di giornata n. 1.523

Test antigenici totali 14.384

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 170

Tamponi negativi n. 1.353

RICOVERATI N. 174

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 136

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

Castelmezzano

Lavello

Matera

POSITIVI TOTALI N. 170

Residenti: n. 167

N. Comune

1 Anzi

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Balvano

1 Baragiano

1 Bernalda

4 Brienza

1 Calciano

1 Castelluccio Inferiore

1 Castelluccio Superiore

1 Craco

4 Ferrandina

7 Garaguso

1 Genzano di Lucania

1 Guardia Perticara

18 Lavello

1 Marsicovetere

9 Matera

2 Melfi

1 Moliterno

11 Montalbano Jonico

4 Montemilone

3 Montemurro (n. 1 domiciliato a Moliterno)

4 Muro Lucano

5 Nova Siri

6 Palazzo San Gervasio

2 Pignola

7 Pisticci

8 Policoro

1 Pomarico

13 Potenza (n. 1 domiciliato ad Avigliano; n. 1 domiciliato a Guardia Perticara;

n. 2 domiciliati a Pignola)

3 Rapolla

1 Rapone

19 Rionero in Vulture

1 Rotondella

3 Ruoti

1 Ruvo del Monte

2 Scanzano Jonico

3 Tito

1 Tolve

1 Trivigno (domiciliato a Potenza)

1 Tursi (domiciliato a Policoro)

3 Venosa

1 Vietri di Potenza

3 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Pignola)

1 Romania (domiciliato a Viggianello)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 136

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 132

N. Comune

1 Atella

3 Banzi

3 Barile (domiciliati a Rionero in Vulture)

2 Bernalda

1 Calvera

3 Episcopia

2 Fardella

1 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Gallicchio

5 Genzano di Lucania

2 Grassano

2 Grottole (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Irsina

3 Lauria

16 Lavello

3 Maschito

15 Matera

8 Melfi

2 Montescaglioso

6 Nova Siri

15 Palazzo San Gervasio

1 Pisticci

3 Policoro

3 Pomarico

2 Rotonda (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Tursi)

1 Senise

3 Teana

2 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro)

17 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

3 Romania (domiciliati a Tursi)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.929

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.755

DECEDUTI RESIDENTI N. 512

GUARITI RESIDENTI N. 16.774