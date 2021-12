In Basilicata continua il dato altalenante dei contagi che sta accompagnando questa settimana, con il report di oggi che ci consegna il doppio (163) dei positivi di ieri (86) e porta il totale regionale oltre i 1.800. Con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che risale al 10,85%, dopo il 7,23% di ieri (11,39% il giorno precedente, poi 6,99% e prima ancora lunedì 11,78%). Ma ridiscendono i ricoveri di tre unità e diventano 30 (14 a Potenza, 16 a Matera di cui sempre solo uno in terapia intensiva).

Intanto, l’Istituto Superiore di Sanità nel suo report esteso settimanale pubblicato oggi rende noto che: “Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 73% a 35%. Rimane comunque elevata nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all’82,6% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. Mentre l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 75,5% e al 93,4% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Ma ecco i dati in sintesi della giornata di ieri in regione:

i ricoveri totali -come dicevamo-scendono da 33 a 30 , con sempre uno solo di essi (a Matera) in terapia intensiva;

, con sempre uno solo di essi (a Matera) in terapia intensiva; l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi è oggi risalita al 10,85% rispetto al 7,23% di ieri e al dato della settimana scorsa che è stato del 7,10%;

rispetto al 7,23% di ieri e al dato della settimana scorsa che è stato del 7,10%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto degli 163 nuovi casi e delle 61 guarigioni, sale da 1.707 a 1.809.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri (le tabelle riepilogative dei dati in cui sono elencati i comuni interessati dai nuovi casi le pubblicheremo in coda appena disponibili):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 dicembre, sono state effettuate 4.462 vaccinazioni. A ieri sono 441.763 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento) e 409.954 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,1 per cento) e 115.794 quelli che hanno ricevuto la terza dose (20,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 967.511 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 30 le persone ricoverate: 14 nell’ospedale San Carlo di Potenza; 16 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 nel reparto di terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.558 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 169 (e tra questi 163 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 61 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”

…ed ecco (alle 15, 30) anche le tabelle da cui si evince che i nuovi casi riguardano: sempre in primis Matera (39), Senise (17), Trecchina (14), Lauria (12), Maratea (11), Nemoli (8), poi altri Comuni (elencati in tabella che segue) con meno nuovi positivi tra cui potenza (4).

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Non sarebbe male se dessero qualche spiegazione in più per questi numeri ballerini.