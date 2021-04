La campagna vaccinale continua, ma arriva a preoccupare l’Europa e l’Italia anche la”variante indiana” che sta mettendo in ginocchio l’India e che sembra essere più facilmente trasmissibile. Un primo caso di questa nuova mutazione del virus, denominata B.1.617, è stato registrato ieri in una persona in transito in uno degli aeroporti della Svizzera.

Intanto, dal report del governo -aggiornato a questa mattina alle ore 6,11- apprendiamo che sono state 17.473.753 in totale le dosi di vaccino somministrate, con 5.156.388 persone che hanno ricevuto la doppia dose. La Basilicata in cui sono state somministrate 158.259 dosi, mentre sono 51.529 le persone che hanno completato la vaccinazione, rimane sempre in coda (è terzultima prima di Calabria e Sicilia) per vaccini somministrati (84,6%) rispetto a quelli ricevuti (la media nazionale è dell’87,9%).

Passando, poi, ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 24 aprile si rileva una piccola risalita dell’incidenza giornaliera positivi/tamponi, nessun decesso e una sostanziale stabilità dei ricoveri, ma per un comune che esce dalla zona rossa (Pomarico) da oggi ( e fino al 2 maggio) ne entra un altro: Garaguso.

Anzi quattro: oltre a Garaguso, nella nuova ordinanza 21/2021 di Bardi ci sono anche Craco, Rionero e Abriola.

Infatti, su 1.452 tamponi molecolari, sono stati rilevati ben 166 positivi (160 i residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi dell’11,43% in risalita rispetto alla flessione di ieri in cui si era registrato un 10,73%, dato sempre inferiore a quello medio della settimana appena conclusa (12,42%) ma non quello giornaliero nazionale che è del 4,31%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Policoro con 18 casi, Matera con 14, Pisticci con 12, Rionero (10), Potenza (8), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi nessun decesso e i ricoveri totali aumentano da 175 a 176 e quelli in terapia intensiva variano da 12 a 13 (7 Pz, 6 Mt).

Infine, i guariti sono 121 i guariti della giornata (118 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.885.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 24 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 315.460

Tamponi totali negativi n. 289.583

Persone testate n. 184.636

Tamponi molecolari di giornata n. 1.452

Test antigenici totali 14.003

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 166

Tamponi negativi n. 1.286

RICOVERATI N. 176

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 14

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 16

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 121

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 166

Residenti: n. 160

N. Comune

4 Abriola

1 Anzi

3 Atella

5 Avigliano

2 Balvano

1 Baragiano

3 Bella

5 Bernalda

1 Corleto Perticara

1 Craco

4 Filiano

1 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Banzi)

1 Ginestra

1 Grassano

8 Lavello

14 Matera (n. 1 domiciliato a Pomarico)

7 Melfi

3 Moliterno

4 Montalbano Jonico

2 Montemilone

4 Montemurro

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

7 Pignola

12 Pisticci

18 Policoro

8 Potenza

2 Rapolla

2 Rapone

10 Rionero in Vulture

5 Rotonda

1 Ruvo del Monte

5 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

2 Stigliano

1 Tito

3 Tursi

3 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

2 Egitto (domiciliati a Palazzo San Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 121

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 118

N. Comune

5 Avigliano

5 Baragiano

9 Bella

1 Brienza

6 Castelsaraceno

28 Matera

2 Melfi

6 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Baragiano)

2 Oppido Lucano

14 Picerno

1 Pignola

1 Pisticci

1 Policoro

2 Pomarico

2 Potenza (domiciliati a Picerno)

2 San Costantino Albanese

13 Sant’Arcangelo

6 Senise

1 Stigliano

3 Teana

2 Terranova di Pollino

6 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Matera)

1 Marche (domiciliato a Bella)

1 Sicilia (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.885

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.709

DECEDUTI RESIDENTI N. 494

GUARITI RESIDENTI N. 16.348

Potenza, 25 aprile 2021

Task Force Regione Basilicata