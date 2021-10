La terza dose di vaccino Covid per tutti? Il professor Silvio Brusaferro dice che si tratta di uno “scenario verosimile”, perchè “La protezione dopo 6 mesi dal vaccino cala in modo significativo, ma visto che la maggior parte della popolazione ha completato il ciclo vaccinale in estate si dovrà aspettare ancora per pianificare le terze dosi per under 60.”

E, a tal proposito Sergio Abrignani, ordinario di Immunologia all’Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), dichiara: “Un grafico che farei vedere a tutti i contrari è il numero di vite salvate finora: 30 mila nei primi 4-5 mesi della campagna“, aggiungendo che: “se arriveremo al 90% di vaccinati questo Natale sarà tranquillo“.

E le misure restrittive, quando saranno allentate? Ci vorrà “cautela nel togliere le misure restrittive. Un passo alla volta fino a tornare alla normalità. Toglieremo prima le mascherine e poi il green pass. Prima la distanza, poi le mascherine al chiuso“. E’ la previsione del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che aggiunge: “Si procederà per gradi, fino a tornare alla normalità. Il certificato verde sarà tolto sicuramente” e, sull’obbligo vaccinale afferma che sarebbe: “Inutile, non si otterrebbe nulla”.”

Venendo alla Basilicata, in base ai dati resi noti oggi si apprende che

l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 2,99 % , di poco superiore a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%;

, di poco superiore a quello dell’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%; i ricoveri totali rimangono fermi a 21 (13 a Potenza e 8 a Matera), mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

(13 a Potenza e 8 a Matera), mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 16 nuovi casi e delle 40 guarigioni, scende ancora a 785;

che, tenuto conto dei 16 nuovi casi e delle 40 guarigioni, i nuovi casi riguardano: Potenza (5), Castelgrande (3), Lavello (2), poi via via altri comuni (elencati nella terza tabella che segue) con un solo caso, tra cui Matera.

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi riferiti ai dati di ieri:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 25 ottobre, sono state effettuate 1.058 vaccinazioni. A ieri sono 431.642 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,0 per cento), 391.363 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,7 per cento) e 4.944 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 827.949 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 602 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 18 (e tra questi 16 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 41 guarigioni, (di cui 40 relative a residenti in Basilicata).