Dunque, come scrivevamo ieri (https://giornalemio.it/politica/basilicata-in-arancione-e-la-super-cazzola-delle-riaperture/) la Basilicata rimane in arancione per tutta la prossima settimana. Ma era prevedibile, con l’Istituto superiore di Sanità e il Ministero della Salute che hanno confermato ciò che rilevavamo nelle ultime settimane, segnate da un aumento dei casi, in parte sicuramente riferibili anche alle recenti feste di Pasqua. D’altronde con l’Rt puntuale a 1.24, in evidente crescita rispetto all’1.08 di una settimana fa, e nettamente superiore alla media nazionale dello 0.81, la Basilicata è classificata a rischio moderato così come succede dallo scorso 16 marzo.

E allora conviene sfruttare al massimo questo tempo segnato da con minori aperture, per andare avanti speditamente nella campagna di vaccinazione. E in proposito Bardi, ha twittato che “Negli ultimi sette giorni in sono state somministrate 29.086 dosi di vaccino anti-covid con una media di 4.155 al giorno. ” Quindi un numero superiore al target fissato per la nostra regione dal Commissario-generale Francesco Paolo Figliuolo, per il periodo 16-22 aprile, che era di 3.100 dosi al giorno, 21.700 alla settimana. Bene, ma bisogna fare di più e meglio considerato che nel report del governo aggiornato a questa mattina alle 6,00 risultiamo sempre penultimi (prima della Calabria) per somministrazioni (82,2%) rispetto alle dosi ricevute.

Passando, poi, ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 23 aprile si rileva una piccola flessione dell’incidenza giornaliera positivi/tamponi, nessun decesso e una sostanziale stabilità dei ricoveri.

Infatti, su 1.510 tamponi molecolari, sono stati rilevati ben 162 positivi (155 i residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi del 10,73 (11,80% giorno precedente), sempre inferiore al dato medio della settimana appena conclusa (12,42%) ma non quello giornaliero nazionale che è del 4,68%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Lavello con 22 casi, Rionero con 16, Pisticci e Melfi con 13, segue Potenza con 10 (mentre Matera dopo tanti giorni registra solo 4 casi), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi, come dicevamo prima, non si registrano decessi, mentre i ricoveri totali aumentano da 172 a 175 e quelli in terapia intensiva variano da 11 a 12 (7 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti sono 179 i guariti della giornata (175 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.843.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 24 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 23 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 314.008

Tamponi totali negativi n. 288.297

Persone testate n. 183.836

Tamponi molecolari di giornata n. 1.510

Test antigenici totali 13.899

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 162

Tamponi negativi n. 1.348

RICOVERATI N. 175

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 15

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 179

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 162

Residenti: n. 155

N. Comune

7 Atella

1 Avigliano

1 Bella

9 Brienza

1 Brindisi di Montagna

4 Castelluccio Inferiore

1 Corleto Perticara

1 Ferrandina

1 Filiano

4 Garaguso (n. 1 domiciliato ad Oliveto Lucano)

5 Genzano di Lucania

1 Latronico

20 Lavello

4 Matera

13 Melfi

1 Moliterno

3 Montalbano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro)

3 Montescaglioso

3 Muro Lucano

2 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

2 Pignola (n. 1 domiciliato a Tolve)

13 Pisticci (n. 1 domiciliato a Salandra)

4 Policoro

10 Potenza

16 Rionero in Vulture

1 Rotonda

1 Ruoti

4 Salandra

1 San Fele

2 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

1 Tito

7 Tolve

1 Tricarico

2 Vaglio di Basilicata

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Muro Lucano)

1 Benin (domiciliato a Pisticci)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 179

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 175

N. Comune

7 Avigliano

2 Banzi

5 Episcopia

4 Forenza (n. 1 domiciliato a Banzi)

15 Francavilla in Sinni

1 Garaguso (domiciliato a Brienza)

4 Genzano di Lucania

10 Irsina

1 Lagonegro

1 Latronico

6 Lauria

17 Lavello

2 Maratea

2 Maschito

20 Matera

9 Melfi

1 Miglionico (domiciliato a Matera)

11 Montescaglioso

23 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Montemilone)

1 Paterno

5 Picerno

4 Policoro

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte (domiciliato ad Avigliano)

1 San Severino Lucano

1 Sant’Arcangelo

5 Senise

1 Tricarico

13 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Marsicovetere)

1 Puglia (domiciliato a Lagonegro)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

1 Veneto

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.843

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.668

DECEDUTI RESIDENTI N. 494

GUARITI RESIDENTI N. 16.230