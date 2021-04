Dopo l’annuncio dei primi allentamenti alle restrizioni che partiranno dal 26 aprile, si moltiplicano anche le preoccupazioni come quello contenuto nell’appello del dott. Francesco Massimo Romito dell’Ospedale di Matera (https://giornalemio.it/cronaca/lappello-del-dott-romito-non-e-finita-siamo-ancora-in-guerra-stiamo-attenti/), Covid. Per Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova, addirittura le “Riaperture ad aprile” sarebbero una “stupidaggine epocale” che sarebbero figlie di una situazione in cui “Purtroppo l’Italia è ostaggio di interessi politici di breve termine, che pur di allentare le misure finiranno per rimandare la ripresa economica.” “Da settimane –aggiunge-viaggiamo tra i 15 e i 20 mila casi al giorno: un plateau altissimo, che non consente di progettare riaperture, la decisione è stata presa e il governo se ne assumerà la responsabilità”.

“Rischio calcolato? Calcolato male.” Afferma invece il professor Massimo Galli con evidentemente riferimento alle parole di Draghi e Speranza. “Abbiamo ancora 500mila casi attivi, che significa averne il doppio, perché non possono che essere più di così visto che ce ne sono sfuggiti molti. Abbiamo somministrato appena 23 dosi e mezzo di vaccino ogni 100 abitanti, e ci sono ancora molti anziani non vaccinati. In Inghilterra hanno una situazione migliore della nostra ma lo stesso Boris Johnson ha espresso che riaprire lo fanno per necessità di tipo economico ma già prevede casi, morti, difficoltà…“. L’infettivologo ha poi sottolineato: “Ricordate l’anno scorso tutta la storia che il virus all’aperto non sarebbe circolato? Da settembre in poi c’è stata la seconda ondata…e allora?“, concludendo: “Sarei felicissimo se avessi torto, ma non scommetto“.

E speriamo davvero che abbia torto……considerato che questo rischio per quanto calcolato (con cosa?) sia oramai ci tocca correrlo.

E con l’occhio ai dati odierni diffusi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 17 aprile 2021, diciamo che i calcoli ancora non tornano.

Infatti, apprendiamo che su 1.357 tamponi molecolari sono stati rilevati 147 positivi (146 dei quali riferiti a residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi del 10,83%, di poco inferiore al 12,81% di ieri, ma sempre superiore a quello giornaliero nazionale che è del 4,63%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera con altri 21 casi, Potenza (19), Melfi (9), Lavello (8), Bernalda (7), Montalbano Jonico (6), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi non si registrano decessi, mentre sono sostanzialmente stabili sia i ricoveri ricoveri totali (da 180 a 183) che quelli in terapia intensiva (da 14 a 13) (7 Pz, 6 Mt).

Infine, i guariti sono 82 i guariti della giornata (80 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che sale a 5.558.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 18 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 17 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 305.045

Tamponi totali negativi n. 280.269

Persone testate n. 179.332

Tamponi molecolari di giornata n. 1.357

Test antigenici totali 13.380

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 147

Tamponi negativi n. 1.210

RICOVERATI N. 183

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 36

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 09

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 82

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 147

Residenti: n. 146

N. Comune

3 Abriola

5 Atella

5 Avigliano

2 Barile

7 Bernalda

3 Castelluccio Inferiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Superiore)

4 Castelluccio Superiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Inferiore)

5 Craco

1 Filiano

2 Grassano

8 Lavello

1 Marsicovetere

1 Maschito

21 Matera

9 Melfi

6 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

5 Pietragalla

4 Pignola

4 Pisticci

4 Policoro

19 Potenza

1 Rapolla

1 Rapone

3 Rionero in Vulture

2 Rotonda

3 San Fele

4 Senise

4 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Tricarico

2 Tursi

1 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 82

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 80

N. Comune

4 Atella

2 Brienza

1 Castronuovo di S. Andrea

1 Forenza

8 Laurìa

1 Lavello (domiciliato a Melfi)

17 Matera

21 Melfi (n. 2 domiciliati a Rapolla)

3 Pescopagano

2 Picerno

1 Potenza

4 Rionero in Vulture

2 Rivello

6 San Fele

3 Senise (n. 1 domiciliato a Matera)

2 Teana

1 Tursi

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

Guariti non residenti in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.558

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.375

DECEDUTI RESIDENTI N. 479

GUARITI RESIDENTI N. 15.623

Potenza, 18 aprile 2021

Task Force Regione Basilicata