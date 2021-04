500 mila vaccinazioni al giorno? Contrordine, dietrofront, march! Il target di somministrazioni di vaccini assegnato dal Commissario per l’Emergenza Covid a livello nazionale e’ di 315.718 inoculazioni al giorno e 2.210.026 nella settimana dal 16 al 22 aprile. Ovviamente, a quanto si apprende, esso e’ calibrato sulla distribuzione effettiva di dosi, che dalla scorsa settimana e’ assegnata alle regioni in base alla disponibilita’ reale dei vaccini e al numero della popolazione. Alla Basilicata tocca fare 3.100 al giorno e 21.700 nel periodo indicato. E’ la realtà (che valeva sia con Arcuri che con Figliuolo) a smantellare la grancassa della propaganda di accelerazioni inesistenti con i migliori (ora ne facciamo metà di Germania e Francia, mentre prima le battevamo entrambe).

Comunque, in base al report del governo aggiornato alle 10,30 di oggi, sono state 15.558.775 le dosi di vaccino somministrate in Italia (l’87,7% delle dosi distribuite), con 4.556.228 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. La Basilicata ne ha somministrate 135.940 dosi, corrispondenti all’81,2% di quelle ricevute, collocandosi al penultimo posto, prima solo della Calabria. E’ evidente che bisogna fare meglio, piuttosto che autoincensarsi su presunti “modelli” da esportare (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-brinda-al-18-aprile-del-suo-modello-basilicata/).

Venendo ai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata, relativi ai tamponi molecolari processati nella giornata di ieri 19 aprile si rileva un pur timida buona notizia con un calo dell’incidenza giornaliere positivi/tamponi sotto il 10% (non accadeva da 13 giorni), una stabilità dei ricoveri, sebbene tocca registrare ben cinque decessi.

Infatti, su 1.614 tamponi molecolari, sono stati rilevati 149 positivi (144 i residenti) con una incidenza giornaliera positivi/tamponi per l’appunto al 9,23%, in discesa dall’11,55% del giorno precedente ed inferiore anche al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 12,42%, sebbene sempre superiore a quello giornaliero nazionale che è del 6,04%.

I nuovi positivi di oggi riguardano Rionero in Vulture con 24 casi, Matera con 20, Lavello (14), Policoro (12), Potenza (8), poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi, purtroppo, si registrano ben cinque decessi (due dei quali pur essendo riportati nel report odierno si sono verificati nelle giornate del 16 e del 17 aprile), mentre i ricoveri, sia quelli totali (da 181 a 182) che quelli in terapia intensiva rimangono sostanzialmente stabili (da 13 a 10).

Infine, i guariti sono 101 i guariti della giornata (98 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che si attesta a 5.548.

