Nel mentre Roberto Speranza ci ricorda, mettendo in guardia sui facili ottimismi, che: “I vaccini sono la luce, la svolta che apre un’altra fase, ma la verità è semplice. Per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere, la battaglia è ancora dura. Dopo sei settimane l’indice rt è scattato sopra 1. La seconda ondata non è mai finita davvero. Adesso c’è una ripartenza e probabilmente sì, il terzo picco arriverà.”, un nuovo Dpcm è in arrivo e che avrà validità dal 16 gennaio in merito al quale, sempre il Ministro della Salute, anticipa che “manterrà l’attenzione al rigore, con misure di contenimento significative”.

In Basilicata, nonostante da lunedì sarà in zona gialla (https://giornalemio.it/cronaca/le-regioni-da-lunedi-divise-in-zona-gialla-basilicata-zona-arancione-e-zona-rossa/), il Presidente della Regione Vito Bardi ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole superiori sino al 31 gennaio (https://giornalemio.it/cronaca/scuole-superiori-bardi-chiusura-fino-al-31-gennaio/).

Ma ecco a seguire i dati dei 1.321 tamponi processati nella giornata di ieri 8 gennaio 2021 su cui sono stati rilevati 146 positivi di cui 142 i residenti. Il numero dei positivi totali in regione è in risalita da giorni ed è giunto a quota 6.349.

Il tasso di positività è dell’11,02% , poco sotto quello di ieri che è stato dell’11,85%. Dato che si colloca sempre sotto la media della settimana scorsa che è stato del 12,47% e del dato nazionale che è del 12,5%.

I guariti sono stati 69, mentre si registrano due decessi.

Calano i ricoveri totali da 99 a 90 e rimangono sempre 4 quelli in terapia intensiva.

Ecco il dettaglio dei dati:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 09 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 08 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 192.881

Tamponi totali negativi n. 178.897

Persone testate n. 121.984

Tamponi molecolari di giornata n. 1.321

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 146

RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI N. 69

DECESSI TOTALI N. 2

• Miglionico

• Picerno (domiciliata a Vietri di Potenza)

POSITIVI TOTALI N. 146

Residenti: n. 142

N. Comune

6 Avigliano

2 Banzi

3 Bella

3 Campomaggiore

7 Castelgrande

1 Forenza

6 Genzano di Lucania

21 Grumento Nova

1 Guardia Perticara

6 Lavello

2 Marsicovetere

12 Matera

2 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

3 Paterno

3 Picerno

1 Pietragalla

6 Pignola (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Pomarico

24 Potenza (n. 1 domiciliato a San Chirico Nuovo)

4 Rapolla

2 Rionero in Vulture

5 Ruoti

1 Sarconi

2 Tramutola

1 Venosa

10 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato Estero

1 Marche (domiciliato a Melfi)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

1 Campania

1 Puglia

1 Sicilia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 67

N. Comune

3 Atella

1 Calvello

1 Ferrandina

19 Filiano

2 Forenza (n. 1 domiciliato a Milano)

1 Lagonegro

8 Lauria

1 Marsicovetere

2 Matera

13 Melfi

2 Potenza

3 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo Le Fratte

4 Sant’Arcangelo

1 Stigliano

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Marsicovetere)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.349

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.259

DECEDUTI RESIDENTI N. 264

GUARITI RESIDENTI N. 4.805

Potenza, 09 gennaio 2021

Task Force Regione Basilicata