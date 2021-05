Oggi 6 maggio, Bardi prova a continuare a vendere il “modello Basilicata” scrivendo che: “Ad oggi la nostra Regione ha immunizzato (doppia dose) oltre l’80% degli Over80 e ricordo che chi rientra in tale classe anagrafica e non ha ancora ricevuto il vaccino – parliamo ormai di sole 5000 persone in tutta la Regione – può recarsi presso tutti i punti vaccinali senza prenotazione. Siamo invece con la prima dose al 58% degli Over 70, al 36% degli Over 60 e al 25% degli Over 50. La campagna vaccinale in Basilicata procede a gonfie vele, siamo sopra il target Figliuolo….” un “grande sforzo corale che è stato definito dalla stampa nazionale il “modello Basilicata”. Sono numeri che miglioreremo ulteriormente, con mirate iniziative della Regione appena saranno incrementate le dosi a disposizione.”

Eppure dal sito del governo in cui c’è il report quotidiano delle vaccinazioni risulta (dati aggiornati a questa mattina ore 6,12) che la Basilicata è ridiscesa all’80,4% delle dosi somministrate (207.552) rispetto a quelle ricevute (258.085). Insomma, ci sono ben 50.533 fiale che stanno lì in frigo e aspettano di essere somministrate. Non sarebbe meglio, invece di fare propaganda e scelte estemporanee come l’Astranight di sabato che darà pure visibilità ma non risolve il problema, aumentare i centri vaccinali ed allungare -da subito-l’orario di quelli esistenti? Così, Generale, giusto per dire le cose più banali…..ed anche per aiutare il collega Figliuolo che, dopo aver raggiunto 522.112 somministrazioni il 29 aprile, è ridisceso alle 403.062 del 4 maggio. Avanti march!

Intanto, in base ai dati diffusi anche oggi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, 5 maggio 2021, si registrano sempre un numero significativo di casi che contribuisce a mantenere l’incidenza positivi/tamponi poco sotto il 10%, con un decesso e i ricoveri in terapia intensiva che risalgono a due cifre.

Dunque, su 1.436 tamponi molecolari, sono stati rilevati 140 positivi (di cui 137 residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 9,75% di poco inferiore al dato di ieri che è stato del 9,96% e al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,95%, sempre superiore a quello nazionale che è del 3,24%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Avigliano con 11 casi, Potenza con 10, Rionero in Vulture con 9, Matera e Policoro con 8, poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Anche oggi si registra un decesso , mentre i ricoveri totali variano da 168 scendono a 164, mentre quelli in terapia intensiva da 8 salgono a 10 (4 Pz, 6 Mt).

Infine, un alto numero di guariti di giornata, 232 (228 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata a 5.961.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 6 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati il 5 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 330.685

Tamponi molecolari totali negativi n. 303.438

Persone testate n. 191.705

Test antigenici totali 14.725

Tamponi molecolari di giornata n. 1.436

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 140

Tamponi molecolari negativi n. 1.296

RICOVERATI N. 164

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 12

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 16

Medicina Interna Covid n. 10

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 232

DECESSI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

Montalbano Jonico

POSITIVI TOTALI N. 140

Residenti: n. 137

N. Comune

1 Abriola

4 Acerenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Anzi

1 Atella

11 Avigliano (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

4 Balvano

1 Baragiano

4 Bella

3 Bernalda (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

1 Brienza

1 Calciano

1 Calvello

3 Cancellara

1 Castelluccio Inferiore

1 Ferrandina

1 Filiano

4 Garaguso

3 Genzano di Lucania

1 Laurenzana

2 Lavello

2 Marsicovetere

8 Matera

5 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Montemurro

2 Muro Lucano

3 Nova Siri

1 Pescopagano

1 Pietragalla

1 Pignola

3 Pisticci

8 Policoro

10 Potenza

3 Rapolla

9 Rionero in Vulture

6 Ripacandida

1 Rivello

1 Rotondella

3 Salandra

6 Sant’Arcangelo

3 Scanzano Jonico

5 Stigliano

2 Tolve

3 Tursi

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Albania (domiciliato a Rotondella)

1 Campania (domiciliato a Lavello)

1 Puglia (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

GUARITI TOTALI N. 232

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 228

N. Comune

27 Abriola

1 Anzi

13 Atella

13 Avigliano

3 Barile

24 Castelmezzano

1 Episcopia

14 Ferrandina

1 Garaguso

5 Grassano

2 Irsina

3 Lauria

20 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

9 Picerno

1 Pietragalla

8 Pignola

3 Pisticci (n. 1 domiciliato a Ferrandina)

1 Policoro

3 Pomarico

10 Potenza (n. 2 domiciliati a Pignola)

2 Rapolla

4 Rapone (n. 2 domiciliati a Ruvo del Monte)

17 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi)

3 Ripacandida

2 Ruoti

15 San Fele (n. 2 domiciliati a Ruvo del Monte)

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Matera)

1 Stigliano (domiciliato a Melfi)

3 Tito

2 Tolve

2 Tricarico

1 Viggianello

3 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Friuli Venezia Giulia (domiciliato ad Avigliano)

1 Lombardia (domiciliato a Ripacandida)

1 Puglia (domiciliato a Garaguso)

Guariti non residenti nè domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.961

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.797

DECEDUTI RESIDENTI N. 524

GUARITI RESIDENTI N. 17.579