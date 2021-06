Sul fronte dei vaccini continua il caos del governo dei migliori. Si continua ad andare avanti alla giornata. E’ addirittura Draghi che ieri ha detto: “Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l’eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di AstraZeneca purchè abbia il parere del medico e il consenso informato“. E solo una settimana fa avevano vietato i richiami con AstraZeneca, quando era evidente sin dal primo momento che chi avesse avuto la prima dose dello stesso senza problemi forse sarebbe stato meno problematico somministrargli anche la seconda, sia dal punto di vista dei rischi che psicologico. E giustamente 990 mila rifiutano il mix per il quale non vi son maggiori certezze. Ma tutto va bene con i migliori, nessuno ha da dir nulla.

Venendo alla Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 giugno,

— sono stati processati 693 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 13 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 92 guarigioni, 91 residenti e 1 domiciliato;”

–e inoltre “sono state effettuate 4.488 vaccinazioni. A ieri sono 267.081 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (48,3 per cento) e 141.885 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (25,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 408.966 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati nella giornata di ieri è dell’1,88% inferiore al 2,12% del giorno precedente e al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 3,98% .

Dalle tabelle del bollettino che pubblichiamo a seguire emerge, inoltre, che:

–i nuovi casi riguardano: Pisticci (5 casi), Potenza e Melfi con 2 casi, poi altri comuni con uno. Nessun caso registrato a Matera;

– i ricoveri totali da 35 scendono a 33, sempre con nessun caso in terapia intensiva, ma con un decesso ad Acerenza.

Con questi dati, tenuto conto dei 91 guariti, i positivi lucani totali scendono a 2.607 (2.686 erano ieri + 13 nuovi positivi – 1 decesso – 91 guariti). Ma sul bollettino sottostante leggete che, bim salabim, sono, invece, 1.795. E’ evidente che (dato che non è la prima volta che capita, sia con questi totali che con la % di incidenza dei positivi sui tamponi) chi effettua questi conteggi non è particolarmente vocato alla matematica.