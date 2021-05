Oggi, mercoledì 12 maggio, c’è un aggiornamento dei comuni lucani in zona rossa c’è stato oggi con l’ordinanza n.25 emanata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con la quale, a partire dal 12 maggio, si dispone la zona rossa nel Comune di Ripacandida fino al 16 maggio. Sono inoltre confermate, sempre fino al 16 maggio, le misure previste dalla zona rossa nei comuni di Balvano, Rionero in Vulture, Garaguso e Rotondella. Con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire dal 12 maggio, della zona rossa per i territori comunali di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello, e Craco.

Per quanto riguarda i dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, si registra un lieve rialzo -rispetto agli ultimi giorni- dell’incidenza positivi/tamponi giornaliero, mentre i ricoveri totali continuano a scendere e quelli in terapia intensiva rimangono invariati. Quattro sono i decessi.

Dunque, su 1.427 tamponi molecolari, sono stati rilevati 122 positivi (122 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che dal 5,53% di ieri risale all’8,55% odierno, che è superiore anche al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,82%, mentre quello nazionale è al 2,4%.

I positivi di oggi riguardano Melfi con 15 casi, Acerenza con 14, Anzi 13, Potenza 10, Lavello 8, Montalbano 6, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera oggi fa registrare tre casi.

Si registrano, purtroppo, quattro decessi, mentre i ricoveri totali scendono ancora da 136 a 132 e quelli in terapia intensiva rimangono a 10 (5 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 364 (361 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata a 5.286.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 12 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 11 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 338.341

Tamponi molecolari totali negativi n. 310.520

Persone testate n. 195.113

Test antigenici totali 14.915

Tamponi molecolari di giornata n. 1.427

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 122

Tamponi molecolari negativi n. 1.305

RICOVERATI N. 132

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 07

Medicina Interna Covid n. 07

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 13

Medicina Interna Covid n. 04

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 364

DECESSI TOTALI N. 4

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 4

Balvano*

Picerno

Potenza

Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 122

Residenti: n. 122

N. Comune

14 Acerenza

13 Anzi (n. 2 domiciliati a Laurenzana)

1 Atella

1 Balvano

1 Barile

2 Bella

3 Bernalda

1 Castelluccio Inferiore

2 Genzano di Lucania

1 Grassano

5 Laurenzana

8 Lavello

2 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

3 Maschito

3 Matera

15 Melfi

1 Miglionico

6 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Pescopagano

4 Pignola

1 Pisticci

5 Policoro

10 Potenza

3 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

2 Rotondella (domiciliati a Nova Siri)

1 Salandra

2 San Fele

1 Tolve

1 Venosa

1 Viggiano

GUARITI TOTALI N. 364

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 361

N. Comune

6 Abriola

7 Anzi

13 Atella

16 Avigliano (n. 1 domiciliato ad Atella)

2 Balvano (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Barile

3 Bernalda

1 Ferrandina

2 Filiano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Francavilla in Sinni

2 Garaguso

3 Grassano

3 Laurenzana

31 Matera

18 Melfi

1 Montemurro (domiciliato a Potenza)

3 Nova Siri

1 Oliveto Lucano (domiciliato a Matera)

1 Oppido Lucano

1 Picerno

44 Pietragalla

6 Pignola

4 Pisticci

105 Potenza

1 Rapolla

9 Rapone

49 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Ripacandida

5 Ruvo del Monte

1 San Chirico Nuovo

7 San Fele

1 Senise

9 Tito (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Tolve

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo (domiciliato a Matera)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Laurenzana)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.286

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.154

DECEDUTI RESIDENTI N. 538

GUARITI RESIDENTI N. 18.803

Nota: il decesso contrassegnato con * si è verificato in data 09/05/2021.