Oggi, 15 maggio, in zona gialla riaprono le piscine all’aperto -come stabilito dal governo nel decreto sulle riaperture- rispettando una serie di misure anti-contagio. Per le piscine al coperto, invece, bisognerà aspettare ancora (in base all’ultimo provvedimento) sino al 1° giugno, quando avranno il via libera anche le palestre,

Sempre ad oggi salgono a 26.485.202 le dosi di vaccino somministrate in Italia, l’89.5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 29.588.060. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono 8.282.366 (13,98 % della popolazione). Sono questi i numeri aggiornati a stamattina (ore 11,30) del report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. La Basilicata con le sue 250.206 dosi somministrate su 295.805 ricevute, si colloca sempre sotto la media nazionale con il suo 84,6%.

Segni incoraggianti arrivano anche oggi dai dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri che registrano una situazione stabile con una incidenza positivi/tamponi giornaliero in linea con i giorni precedenti, i ricoveri totali in calo e quelli in terapia intensiva senza variazioni, con nessun decesso.

Dunque, su 1.484 tamponi molecolari, sono stati rilevati 120 positivi (117 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi dell’8,09% in lieve calo rispetto all’8,38% del giorno precedente, che si colloca sempre un poco sopra al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,82%, mentre quello nazionale è al 2,5%.

I positivi di oggi riguardano Potenza con 21 vasi, Acerenza con 12, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera oggi fa registrare 7 casi.

Oggi nessun decesso, mentre i ricoveri totali scendono ulteriormente da 125 a 119 e quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 9 (5 Pz, 4 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 189 (187 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata a 5.072.

A seguire i dati in dettaglio:

“La task force regionale comunica che ieri, 14 maggio, sono stati processati 1.484 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 120 (e fra questi 117 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 1 persona residente in Abruzzo in isolamento a Tito, 1 persona residente in Stato estero in isolamento a Rionero in Vulture, 1 persona residente e in isolamento in Puglia, 12 persone residenti ad Acerenza, 5 ad Avigliano, 1 a Balvano, 2 a Baragiano, 1 a Bella, 2 a Bernalda, 1 a Brindisi di Montagna, 3 a Colobraro, 1 a Ferrandina, 2 a Filiano, 3 a Irsina, 4 a Lagonegro, 1 a Laurenzana, 7 a Matera, 4 a Melfi, 5 a Miglionico, 1 a Moliterno, 3 a Montalbano Jonico, 2 a Montemilone, 2 a Muro Lucano, 1 a Nova Siri, 1 a Oppido Lucano in isolamento a Tolve, 1 a Pescopagano, 3 a Pietragalla, 6 a Pignola di cui 1 in isolamento a Potenza, 3 a Policoro, 21 a Potenza, 1 a Rapolla, 1 a Rivello, 2 a Rotondella, 1 a Ruoti, 3 a Stigliano, 2 a Tito di cui 1 in isolamento a Potenza, 7 a Tolve, 1 a Tramutola, 1 a Viggiano.

Nella stessa giornata risultano guarite 189 persone (di cui 187 residenti in Basilicata e 2 non residenti): 1 residente ad Acerenza, 2 ad Aliano, 6 a Balvano, 2 a Baragiano, 5 a Bella (di cui 1 in isolamento a Potenza), 9 a Cancellara, 10 a Castelmezzano (di cui 1 in isolamento a Scanzano Jonico), 2 a Garaguso, 19 a Grassano, 5 a Grottole, 4 a Irsina, 16 a Matera, 4 a Melfi, 7 a Miglionico, 10 a Montalbano Jonico, 5 a Montescaglioso, 2 a Oliveto Lucano (di cui 1 in isolamento a Garaguso), 8 a Pignola, 1 a Pisticci, 3 a Policoro, 19 a Pomarico, 12 a Potenza (di cui 1 in isolamento a Grassano), 1 a Rapolla, 7 a Rionero in Vulture, 1 a Rotonda, 1 a San Fele, 3 a Stigliano, 5 a Tito, 10 a Tolve, 6 a Tursi, 1 a Vietri di Potenza, 2 residenti in Puglia (in isolamento a Irsina e Matera).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.072, di cui 4.953 in isolamento domiciliare. Sono 19.335 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 119:

–a Potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 31 in Pneumologia, 3 in Medicina d’urgenza, 6 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘San Carlo’;

–a Matera 27 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 342.423 tamponi molecolari, di cui 314.275 sono risultati negativi, e sono state testate 197.010 persone.”