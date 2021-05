Oggi, 14 maggio, come ogni venerdì si è in attesa delle decisioni circa la colorazione che avranno le regioni a partire da lunedì. Sembra che le cose vadano nel verso giusto perchè scendono sia l’indice Rt che l’incidenza. E’ quanto si apprende dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia: l’indice Rt è al valore di 0,86 (Basilicata 0,97) mentre l’incidenza nell’ultima settimana sarebbe arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti. Dunque, stando così le cose, l’Italia potrebbe colorarsi di giallo, a rischio arancione sarebbe solo la Valle d’Aosta.

Anche i dati diffusi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, registrano una situazione che sembra stabilizzarsi con una incidenza positivi/tamponi giornaliero in linea con i giorni precedenti, i ricoveri totali e quelli in terapia intensiva in calo e un decesso.

Dunque, su 1.384 tamponi molecolari, sono stati rilevati 116 positivi (113 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi dell’8,38% di poco superiore al 7,50% di ieri, che si colloca un poco sopra al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 7,82%, mentre quello nazionale è al 2,8%.

I positivi di oggi riguardano Rivello con 15 casi, Potenza con 13, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera anche oggi fa registrare pochi casi (4).

Si registra, purtroppo, ancora un decesso, mentre i ricoveri totali scendono ulteriormente da 131 a 125 e quelli in terapia intensiva da 10 a 9 (5 Pz, 4 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 133 (132 i residenti), che fanno scendere il totale dei positivi in Basilicata a 5.142.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 14 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 13 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 340.939

Tamponi molecolari totali negativi n. 312.911

Persone testate n. 196.305

Test antigenici totali 14.985

Tamponi molecolari di giornata n. 1.384

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 116

Tamponi molecolari negativi n. 1.268

RICOVERATI N. 125

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 04

Medicina Interna Covid n. 07

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 11

Medicina Interna Covid n. 00

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 133

DECESSI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Bernalda

POSITIVI TOTALI N. 116

Residenti: n. 113

N. Comune

2 Acerenza

6 Avigliano

1 Balvano

1 Barile

4 Bella

5 Bernalda

1 Cancellara

1 Grassano

1 Irsina

2 Lagonegro

5 Lavello

4 Matera

2 Melfi

3 Montalbano Jonico

1 Montemilone

3 Muro Lucano

1 Nemoli

1 Pescopagano

3 Picerno

1 Pietragalla

6 Pisticci

4 Policoro

13 Potenza

3 Rapolla (n. 1 domiciliato a Melfi)

3 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

15 Rivello

3 Rotondella

2 Ruoti

1 Salandra

7 Tito

4 Tolve

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Toscana (domiciliato a Grassano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 133

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 132

N. Comune

2 Atella

10 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano)

1 Barile

1 Bernalda

1 Craco

15 Ferrandina

1 Filiano

1 Francavilla in Sinni

1 Grumento Nova

14 Latronico

1 Marsicovetere (domiciliato a Tramutola)

13 Matera

4 Melfi

1 Moliterno

5 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Pisticci (domiciliato a Salandra)

34 Policoro (n. 1 domiciliato in Piemonte)

1 Pomarico (domiciliato a Policoro)

2 Potenza (n. 1 domiciliato a Latronico)

2 Rapolla

10 Rionero in Vulture

2 Ruoti

1 Ruvo del Monte

2 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

1 Tramutola

3 Tricarico

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Tramutola)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.142

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.017

DECEDUTI RESIDENTI N. 541

GUARITI RESIDENTI N. 19.148