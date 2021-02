Dai dati tratti dal report quotidiano della task force lucana, si rileva che -oltre ad essere al 12° giorno consecutivo di emersione di guariti (74) dei mesi scorsi non contabilizzati- sui 1.136 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, lunedì 8 febbraio 2021, sono stati 107 (104 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 9,42%, dato ancora in crescita dal 7,84% della giornata precedente (è il più alto da 9 giornate), di quello medio della settimana appena conclusa (7,17%) e di molto superiore anche al dato nazionale che è del 5,5%.

Anche nel report odierno viene fornito il dato dei test antigenici effettuati (5.661), senza l’esito riscontrato.

Lieve crescita dei ricoveri totali (da 83 a 85) ed anche un aumento di quelli in terapia intensiva che passano da 1 a 3 cas1. Anche oggi, purtroppo, si registra un decesso.

Infine, sono solo 8 i guariti della giornata ma ad essi – come avviene da 12 giorni- se ne aggiungono altri 74 guariti in precedenza non conteggiati. Dato che porta i guariti mai contabilizzati pari alla bellezza di 3.936. Una rettifica continua dei conti iniziata il 27 gennaio scorso che, con l’aggiunta dei positivi odierni, al netto delle guarigioni di giornata e -purtroppo- dei decessi ha portato il totale dei positivi in Basilicata, da 5.927 a 3.069.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 09 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 08 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 218.064

Tamponi totali negativi n. 201.963

Persone testate n. 133.854

Tamponi molecolari di giornata n. 1.136

Test antigenici totali 5.661

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 107

Tamponi negativi n. 1.029

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 08

Pneumologia n. 05

Terapia Intensiva n. 02

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 9

DECESSI TOTALI N. 01

Deceduti Residenti n. 01

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 107

Residenti: n. 104

N. Comune

2 Abriola

2 Accettura

1 Atella

2 Avigliano

1 Barile

1 Bella

3 Bernalda

1 Castelgrande

4 Castelluccio Inferiore

1 Episcopia

1 Filiano

3 Forenza (n. 1 domiciliato a Venosa)

1 Grassano

2 Latronico

6 Lauria

1 Maratea

6 Matera

6 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Paterno

1 Pietragalla

1 Pisticci

15 Policoro

14 Potenza

2 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 Rotondella

2 Ruoti (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 San Fele

8 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico

2 Stigliano

2 Trecchina

2 Tursi (n. 1 domiciliato a Policoro; n. 1 domiciliato a Stigliano)

2 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Stato estero – Georgia (domiciliato a Valsinni)

1 Stato estero – Venezuela (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 09

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 08

N. Comune

1 Abriola

2 Matera

1 Potenza

1 Rapolla

2 Oppido lucano

1 Rotondella

Guariti non residenti né domiciliati in Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.069

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.984

DECEDUTI RESIDENTI N. 333

GUARITI RESIDENTI N. 9.999

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 74 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 74 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 8 guarigioni odierne, per un totale di n. 82 guarigioni.