Questa 9 maggio, ci consegna la buona notizia del “razzo pazzo” cinese che si è schiantato in mare e il flop di Astranight a Matera, la ennesima estemporanea trovata di vaccinazione creativa del famigerato “modello Basilicata” del pool bardiano. Si pensava di bissare il successo di Astraday, ma dei 750 vaccini preventivati solo 250 sono stati quelli richiesti e l’hub costretto a chiudere poco dopo la mezzanotte invece che alle 6,00 di mattina, come preventivato (https://giornalemio.it/cronaca/astranight-una-esperienza-di-realismo/). Buona l’organizzazione e grande l’impegno di tutto il personale impegnato. Bene ora sarebbe il caso di fare tesoro di questo flop e provare a fare le cose per bene: allungare gli orari attuali dei punti vaccinali e istituirne di nuovi, magari in ogni comune della regione.

Venendo ai dati diffusi oggi dalla task force, relativi ai tamponi molecolari processati in Basilicata nella giornata di ieri, 8 maggio 2021, sebbene si viaggi ancora oltre i cento casi, l’incidenza positivi/tamponi continuano a scendere, non si registra alcun decesso e i ricoveri totali in discesa. Solo quelli in terapia intensiva risalgono a un numero a due cifre.

Dunque, su 1.469 tamponi molecolari, sono stati rilevati 104 positivi ( 102 i residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi al 7,08%, ancora in discesa dall’8,13% precedente e inferiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 9,95%, mentre quello nazionale è al 3%.

I nuovi pochi positivi di oggi riguardano Potenza con 14 casi, Rionero e Pietrapertosa con 10, Matera con 8, poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi -dopo otto giorni- non si registrano decessi ei ricoveri totali variano da 156 a 146, mentre quelli in terapia intensiva risalgono da 7 a 11 (6 Pz, 5 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 148 (tutti residenti), che portano il totale dei positivi in Basilicata a 5.774.

A seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 9 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 8 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 335.008

Tamponi molecolari totali negativi n. 307.416

Persone testate n. 193.651

Test antigenici totali 14.855

Tamponi molecolari di giornata n. 1.469

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 104

Tamponi molecolari negativi n. 1.365

RICOVERATI N. 146

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 15

Medicina Interna Covid n. 05

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 148

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 104

Residenti: n. 102

N. Comune

4 Acerenza

1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza)

5 Avigliano

1 Baragiano

3 Bernalda

5 Cancellara

2 Ferrandina

1 Filiano

2 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Lagonegro

3 Laurìa

5 Lavello

8 Matera

1 Melfi

1 Moliterno

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

10 Pietrapertosa

4 Pignola

4 Pisticci

1 Policoro

14 Potenza

2 Rapolla

10 Rionero in Vulture

2 Rivello

1 Rotondella

2 Ruoti

1 San Fele

1 Stigliano

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Piemonte (domiciliato a Laurìa)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 148

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 148

N. Comune

18 Atella

3 Baragiano

6 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Bernalda

1 Brienza

2 Brindisi di Montagna

1 Campomaggiore

1 Cancellara

1 Ferrandina

1 Garaguso

1 Marsico Nuovo (domiciliato a Picerno)

8 Matera

2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

3 Muro Lucano

12 Oppido Lucano

9 Picerno

1 Pignola (domiciliato a Tolve)

6 Policoro

2 Rapolla

14 Rionero in Vulture

5 Ripacandida

7 Ruvo del Monte (n. 1 domiciliato a Rapone)

1 Sasso di Castalda

10 Tito

23 Tolve

1 Trivigno

3 Vietri di Potenza

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.774

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.628

DECEDUTI RESIDENTI N. 527

GUARITI RESIDENTI N. 18.102

Potenza, 09 maggio 2021

Task Force Regione Basilicata