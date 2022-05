Dal report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 5 maggio 2022) si apprende del decesso avvenuto nell’ospedale potentino di un uomo (classe 1942) residente a San Severino Lucano e di ricoveri ospedalieri totali che da 112 passano a 113 (80 al San Carlo e 33 al Madonna delle Grazie) di cui tre (erano 4) in terapia intensiva, tutti a Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi casi di giornata essi sono stati 518 positivi (505 residenti), riscontrati su 2.085 tamponi processati con una incidenza positivi/tamponi del 24,84% in lieve risalita rispetto al 23,71% del giorno precedente ed anche del dato aggregato della settimana appena conclusa che è stato del 24,15%.

Considerato i guariti (481 in totale, 473 i residenti) il totale dei positivi in regione da 29.868 passa a 29.899.

I 505 nuovi positivi residenti (319 nel potentino e 186 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (79), Matera (70), Pisticci e Melfi (21), Ferrandina (14), Bernalda ed Avigliano (13), Policoro e Tito (12), Grassano (11), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri, sono state somministrate 219 dosi.

Un calo confermato anche dal monitoraggio settimanale indipendente della Fondazione Gimbe che registra come la campagna di vaccinazione in Italia si sia fermata quasi completamente: da mesi il numero di persone che decidono di vaccinarsi per la prima volta è irrisorio. Sono 6,89 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino, di cui 4,10 sono attualmente vaccinabili e 2,79 temporaneamente coperti a livello immunitario dalla guarigione negli ultimi sei mesi. Per capirci, questa settimana i nuovi vaccinati sono stati 5.982.

Oltre agli oltre sei milioni di persone che non si sono vaccinate (e che con ogni probabilità non lo faranno mai) c’è un’altra fetta consistente che ha deciso di non fare la terza dose: sono 8,32 milioni, di cui, però, 5,65 non possono riceverla subito perché guariti da meno di sei mesi.

Il monitoraggio registra, inoltre, un calo di tutti gli indicatori Covid, eppure il presidente Nino Cartabellotta avvisa: “Indipendentemente dall’obbligo indossate ancora la mascherina al chiuso, specialmente se affollati e/o poco aerati, la circolazione virale è molto elevata. La circolazione del virus rimane molto elevata, oltre che ampiamente sottostimata: più di 56mila nuovi casi in media al giorno, tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e quasi 1,2 milioni di positivi. ”