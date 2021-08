In Italia, il totale delle persone che hanno completato il ciclo vaccinale (in base al report quotidiano del governo aggiornato alle 6,14 di questa mattina) sono 35.307.652, il 65,37 % della popolazione over 12. Dato rispetto al quale a livello lucano si continua ad essere in affanno, con somministrazioni che invece di aumentare diminuiscono, tant’è che si è a 13 punti di distacco. Nel frattempo crescono i positivi, i ricoveri e tornano i decessi.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 agosto, sono state effettuate 3.973 vaccinazioni. A ieri sono 374.043 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,6 per cento) e 289.599 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (52,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 663.642 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 755 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 40 ( e tra questi 38 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni (tutte di residenti in Basilicata) ed è deceduta una persona.“

Purtroppo, in base ai dati di questo comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti (oggi, a differenza di ieri, coincidenti nei dati), si registra -dunque- un nuovo decesso (residente a Maratea), mentre l’incidenza positivi/tamponi ridiscende al 5,30%, rispetto al 7,04% del giorno precedente ed anche a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 6,66%.

I ricoveri totali da 25 salgono a 28, sempre 1 in terapia intensiva.

Il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 19 ulteriori guarigioni) sale, invece, a 1.025.

I nuovi casi riguardano: Melfi (14), Senise (5), Matera (4), 2 casi a Rionero ed Episcopia, poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con 1 caso. Nessuno a Potenza.