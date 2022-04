Il bollettino odierno della task force della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 10 aprile 2022) riferisce di un ulteriore decesso Covid (una persona residente a Pisticci) e di 542 nuovi casi (531 residenti) su 2.979 tamponi analizzati, con una incidenza positivi/tamponi che scende ulteriormente al 18,19%, rispetto al 19,93% della giornata precedente a al 23% della settimana precedente.

Continuano a rimanere sotto i cento i ricoveri totali che da 99 scendono a 98 (64 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) e sempre solo uno ricoverato in terapia intensiva a Potenza.

Il totale dei positivi in Basilicata, tenuto conto dei 405 guariti (401 residenti), passano da 26.670 a 26.799.

I 531 nuovi positivi residenti (381 nel potentino e 150 nel materano) sono stati riscontrati per 88 a Potenza, 59 a Matera, 16 a Picerno, 15 a Ferrandina, 14 a Policoro, 13 a Pisticci, poi altri numeri minori in altri comuni come da elenco nel file allegato ad inizio articolo.

Con la fine dello stato di emergenza, cambia anche la comunicazione dei dati covid della Regione Basilicata ai media locali. Infatti, a partire da lunedì 11 aprile 2022, non ci sarà più inviato il comunicato dell’ora di pranzo con la sintesi dei dati sull’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazioni. Il bollettino quotidiano della Task force regionale sarà reso disponibile in un’unica modalità ogni giorno dalle ore 16.00, sulla apposita pagina web: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/coronavirus.jsp .

Oggi è domenica delle Palme e siamo proiettati verso Pasqua che sarà la terza con il Covid in quanto, nonostante l’allentamento delle restrizioni dopo la fine dello stato d’emergenza, ci sono ancora alcune norme da rispettare.

Infatti, le regole anti Covid per la Pasqua 2022 non saranno allentate. Proprio ieri il ministro della Salute Speranza ha ribadito la necessità di utilizzare le mascherine: “Quella del Covid è una pandemia dentro cui ancora siamo: non c’è lo stato di emergenza, ma il virus circola e dobbiamo ancora tenere un livello alto di attenzione e continuare a insistere con le vaccinazioni e le cautele, e anche l’utilizzo delle mascherine“.

Ma quali sono le regole da rispettare? Dal 1 aprile alcune restrizioni sono state eliminate. Ma chi si metterà in viaggio dovrà ancora esibire il Green pass per salire su aerei, navi e treni e per entrare in discoteca o per pranzare e cenare nei ristoranti al chiuso. In questi casi basterà avere un certificato verde base, quello che si ottiene anche con il semplice tampone, e quindi potranno viaggiare anche i non vaccinati o coloro che non sono guariti dal Covid-19. Nessun certificato invece per spostarsi dentro le città con autobus, tram e metropolitane. Il Super Green Pass invece è ancora necessario per andare in discoteca o per andare a concerti, al cinema o al teatro.

Nei ristoranti all’aperto, negozi, centri commerciali, nei musei, negli alberghi e nei parchi divertimento la certificazione verde non è più necessaria: c’è stato un ammorbidimento delle norme, proprio per favorire il settore turistico. Se si è ospiti della struttura non serve alcun pass per accedere al suo ristorante. Per quanto riguarda invece le palestre, le piscine o le aree benessere all’interno degli alberghi bisogna comunque avere il certificato verde rafforzato.

Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, fino al 30 aprile resta l’obbligo di indossare quelle FFP2 per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto: aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente e impianti di risalita. Bisogna coprire bocca e naso con i dispositivi di protezione anche per gli spettacoli al teatro, sia al chiuso sia all’aperto, ma anche per concerti, cinema, eventi sportivi.

Per quanto riguarda invece le celebrazioni religiose dal 1 aprile infatti è stato eliminato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale durante la messa, mentre sarà sempre necessario indossare la mascherina (anche quella chirurgica). Bisogna comunque igienizzare le mani all’ingresso degli edifici di culto, lasciare vuote le acquasantiere, e sostituire la stretta di mano o l’abbraccio con un semplice cenno con gli occhi o con il capo. Per i sacerdoti c’è l’obbligo di la mascherina, e dovranno igienizzare le mani prima di distribuire l’eucaristia.