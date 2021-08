Il fine settimana in Basilicata ha fatto registrare, purtroppo, sul fronte covid19 un nuovo decesso all’ospedale San Carlo di Potenza, una quarantasettenne non vaccinata affetta da precedenti patologie. Mentre, per quanto riguarda le degenze in ospedale, con il suo 9,6% la Basilicata è terza dopo Sardegna e Sicilia. Una situazione border line rispetto ai nuovi parametri atti a determinare il cambio di colorazione che sembra aver spinto la dirigenza del nosocomio potentino a destinare nuovamente ad area covid il reparto di Pneumologia 2, aumentando così la disponibilità ed abbassando l’attuale incidenza. Piccoli trucchi contabili applicati alla pandemia.

Nel mentre si registra anche un calo del numero dei vaccini somministrati che rientra in quel “Crollo” delle vaccinazioni anti-Covid che si è avuto nel Paese ad agosto, così come rilevato anche da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, condividendo l’ultima elaborazione grafica della Fondazione basata sui dati ministero Salute e Commissario straordinario aggiornati ad oggi: “La media mobile a 7 giorni da più di 550mila somministrazioni/die è precipitata a meno di 200mila“. Bene, anzi malissimo.

Tornando alla comunicazione ufficiale lucana sui dati del weekend che è spezzettata in due, con il comunicato che segue:”La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 agosto, sono state effettuate 2.447 vaccinazioni. A ieri sono 389.039 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (70,3 per cento) e 307.626 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (55,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 696.665 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 344 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 – e tra questi 8 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 10 guarigioni, di cui 9 relative a residenti in Basilicata.”

……e le tabelle cumulative (che trovate in fondo) dei dati relativi a sabato e domenica (pubblicate a distanza di ore dal precitato comunicato), da cui si apprende, inoltre, che ci sono stati altri 50 positivi riscontrati tra i tamponi di sabato, con i ricoveri totali che dai 40 di venerdì passano ai 39 attuali, mentre quelli in terapia intensiva passano da 2 a zero.

Il dato aggregato dell’incidenza dei positivi sui tamponi processati relativi all’intera settimana appena conclusa è stato del 5.52%, in discesa rispetto a 6,56% di quella precedente, con il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 45 ulteriori guarigioni) che sale ancora a 1.264.

I nuovi casi riguardano: Banzi (19), Potenza (6), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi. Nessuno a Matera.