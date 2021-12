Crescono dunque ancora i contagi in Basilicata (256 i residenti, con Matera in testa con 85 casi) e si registra anche un nuovo decesso, un paziente di Senise.

I ricoveri ospedalieri rimangono stabili, sono 41: 21 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), sempre con nessuno in terapia intensiva.

Ma ecco gli altri dati in sintesi:

i ricoveri totali, come dicevamo, scendono da 42 a 41 , sempre con nessuno in terapia intensiva;

, sempre con nessuno in terapia intensiva; l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati sale al 12,21% rispetto al 10,41% del giorno precedente e di quella registrata per la settimana appena conclusa che è stata dell’8,75%;

rispetto al 10,41% del giorno precedente e di quella registrata per la settimana appena conclusa che è stata dell’8,75%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 256 nuovi casi, delle 50 guarigioni e del decesso, sale da 2.126 a 2.331;

che, tenuto conto dei 256 nuovi casi, delle 50 guarigioni e del decesso, i nuovi casi riguardano: Matera (85), Policoro (19), Lavello (15), Potenza e Lauria (11), Trecchina (10), poi (come da elenco completo sottostante) altri comuni con meno postivi riscontrati.

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri e le tabelle riepilogative dei dati :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 dicembre, sono state effettuate 4.200 vaccinazioni. A ieri sono 443.280 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento), 411.073 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,3 per cento) e 133.479 quelli che hanno ricevuto la terza dose (24,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 987.832 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 41 le persone ricoverate (21 nell’ospedale San Carlo di Potenza e 20 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Nessun paziente al momento si trova nei reparti di terapia intensiva).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.212 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 270 (256 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono avute 51 guarigioni, di cui 50 riferite a residenti in Basilicata.

Registrato inoltre il decesso di una persona residente a Senise.”

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche il 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891. Continua il mistero dei numeri ballerini.