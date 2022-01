I ricoveri saliti sopra quota cento (ma stabili quelli in terapia intensiva) e un nuovo decesso (82enne di Melfi) sono le notizie salienti del report odierno della task force covid19 della Basilicata.

Sono infatti 101 (erano 97) i ricoveri (50 al San Carlo e 51 al Madonna delle Grazie) nei reparti ordinari, mentre rimangono 5 (4 a Potenza e 1 a Matera) quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi positivi sono 1.015 (995 i residenti: 598 provincia di Potenza, 397 provincia di Matera), con una incidenza del 17,20% sui 5.901 tamponi (antigenici e molecolari) processati. Una incidenza che da tre giorni si è bloccata poco sopra il 17%, pur calando in decimali (17,20%, 17,66%, 17,88%), ma che continua a mantenersi sotto il dato della settimana scorsa che è stato del 18,17%.

I maggiori nuovi casi sono stati registrati a: Matera (171), Potenza (116), Pisticci (48), Melfi (35), Montescaglioso e Policoro (30), poi altre realtà con minori numeri che potete leggere nella tabella che riportiamo a fine articolo.

C’è da segnalare, a fronte dei nuovi positivi, anche l’alto numero di guarigioni 743 (724 residenti), tra cui: 100 a Irsina, 82 a Matera e 52 a Potenza.

Sul fronte covid segnaliamo che, sembra, il governo abbia deciso di apportare a breve una modifica al decreto che aveva ridotto la durata del Green Pass a sei mesi a partire dal prossimo 1° febbraio. Sempre da quella data, dopo il booster, non ci sarebbe più bisogno di rinnovare il certificato che rimarrebbe senza scadenza.

Una svolta in linea con gli orientamenti degli scienziati e le agenzie del farmaco nazionale e internazionale. Infatti, Ema e Aifa non hanno ancora autorizzato la quarta dose, che sembra debba servire solo per i più fragili (anziani e immunodepressi). Tale scelta, peraltro, risolve anche il problema per chi, avendo ricevuto per primo la terza dose si ritroverebbe fra non molto con il Super Green Pass scaduto.

Per coloro che hanno ricevuto una o due dosi il Green Pass scade invece, proprio a partire dal 1° febbraio, a sei mesi dalla somministrazione. Il Comitato tecnico-scientifico dovrebbe esprimersi sui casi di coloro che hanno fatto il vaccino monodose o hanno ricevuto due inoculazioni per poi contrarre il virus e guarire per valutare se considerare la guarigione equiparabile (o meno) al booster.

Ma ecco a seguire i comunicati ufficiali della giornata:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 gennaio, sono state effettuate 4.442 vaccinazioni. A ieri sono 459.968 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,1 per cento), 421.735 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,2 per cento) e 278.903 (50,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.160.606 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 5.901 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.015 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 743 guarigioni.

Inoltre è stato registrato, nel reparto di Pneumologia del San Carlo di Potenza, il decesso di 1 persona di 82 anni, residente a Melfi, vaccinata.”