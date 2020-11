L’abbiamo ripercorsa nello scorso fine settimana e la situazione non è cambiata, affatto, a un anno e mezzo dal report del marzo 2019, https://giornalemio.it/cronaca/basentana-eterno-cantiere-presidente-bardi-provveda, quando avevamo sollecitato lo sblocco dei cantieri lungo la Basentana, uno delle fondovalle che attraversa la Basilicata e conduce alla viabilità interregionale autostradale. E così abbiamo annotato da Matera a Napoli e ritorno tutti i rallentamenti del caso, constatando come sulla Ferrandina-Matera, fresca di bitumazione ” a tratti” per il Giro ciclistico d’Italia, sono ricomparsi – sia pure in forma lieve- dossi e avvallamenti.



Ma è la Basentana che fa registrare le criticità, pur in presenza dei cantieri per la messa in sicurezza di un primo tratto nel Materano tra gli scali di Garaguso e Salandra, che si concluderanno entro il prossimo biennio o giù di lì. E così nel block notes e sulle foto i rallentamenti sono d’obbligo, ma è difficile rispettare il limite dei 40 kmh in alcuni tratti. Lì il posizionamento di guard rails, là i ”jersey’ cementizi, più avanti il rifacimento di un viadotto o di servizi in una galleria, con un fondo stradale a macchia di leopardo tra bitumazione recenti e tratti che la attendono da qualche lustro.



E’ il ritratto della fondovalle Basentana che da Metaponto, attraverso la Valle del Basento, collega Potenza a Matera e più avanti porta in Campania con la ultratrentennale ‘forca caudina” del cantiere di Lauria che porta all’Autostrada del Mediterraneo. Ma prima ci sono i cambi di corsia tra Potenza e i viadotti che portano a Tito, Picerno e oltre. La divisione del BelPaese in aree di ”confinamento” regionale , imposta dall’epidemia da virus a corona, in serata e sulla strada del ritorno ‘segnata’ da foschia o banchi di nebbia induce a rallentare e a riflettere.



Quanti report dovremmo ancora annotare per avere una tempistica certa per la chiusura dei cantieri? Finora solo enunciazioni e indicazioni di massima, anche perchè frane o dissesti idrogeologici in una regione ”sulle stampelle” sono sempre in agguato. Ma pensiamo anche alle aree interne o a centri come San Mauro Forte, serviti da una ”Cavonica” che onora – si fa per dire- la sua denominazione con tante cavee sul fondo stradale. Da percorrere con molta attenzione in attesa di un progetto provinciale che partirà dopo l’espletamento delle procedure. Quando? Ne parliamo dopo Natale o per il Campanaccio 2021…