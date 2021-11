La situazione non è cambiata e quanto titolato in altro servizio a novembre 2020 resta tale https://giornalemio.it/cronaca/basentana-una-strada-dai-cantieri-infiniti/ lungo la fondovalle Basentana, che collega il Metapontino a Matera a Potenza e porta all’autostrada A 3 Napoli-Reggio Calabria. Si tratta dei cantieri per il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti , di quelli da realizzare ex novo nel tratto Potentino e di quelli per gli spartitraffco centrali in quello del Materano. Pazienza e velocità moderata….Anche sulla statale 7 Ferrandina-Matera, per la quale si attendono definizione della progettazione e sviluppi, con il consueto passaggio di interrogazioni regionali e parlamentari e rassicurazioni da Pnrr?