Basentana eterno cantiere. E’ il caso di accelerare…

Quando finiranno? Ne parlavamo un anno fa ? https://giornalemio.it/cronaca/basentana-cantiere-continuo-e-semaforo-sulla-ferrandina-matera/ E se lo hanno chiesto quanti hanno compiuto le gite fuori porta a Pasqua e a Pasquetta, e quanti tutti i giorni devono raggiungere la fondovalle ” Basentana”, diretti a Potenza o nel Metapontino, percorrendo la statale 7 Ferrandina- Matera. E quest’ultima, nel tratto che precede l’innesto alla Basentana , devono sopportare i minuti di attesa di un semaforo per il cantiere sul viadotto. Non è il solo visto che ne abbiamo contati 20, deviazioni a parte, in direzione Potenza e viceversa,con i restringimenti di sempre per la posa delle barriere in cemento ”jersey” per dividere la sede stradale, nelle gallerie, per i cambi di carreggiata. Quando ci vorrà? Un anno, due? Alcuni di questi cantieri sono datati. Pazienza? Certo se si accelerasse sui tempi e con un maggior numeri di operai al lavoro, l’attesa si ridurrebbe. Cantiere anche all’altezza di Pisticci per la realizzazione di una rotatoria, in attesa di quelle complanari che dovrebbero consentire accessi in sicurezza a fondi rurali e opifici.

