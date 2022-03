Ormai è la fondovalle della pazienza e dei cantieri che durano da troppo tempo.Tratti a una corsia, anche a 40 chilometri orari laddove necessario, e cantieri infiniti, alcuni datati, affidati a imprese diverse e con risultati diversi che continuano a stressare e a destare perplessità tra gli automobilisti che devono percorrere la fondovalle Basentana. E se ci si trova davanti un autoarticolato o altro mezzo lento non resta che armarsi di pazienza e procedere incolonnati con il sottofondo di musica country, per apprezzare il paesaggio o le sempre più rare mandrie di mucche podoliche. Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomento e altrettanto fanno alcuni consiglieri regionali e parlamentari con interrogazioni , quesiti rivolti all’Anas (l’ultima è del senatore Saverio De Bonis) che chiedono all’Azienda nazionale delle strade di conoscere i motivi dei tempi lunghi dei cantieri.



Lavori di tipologia differente ( stabilità dei piloni o posizionamento di spartitraffico) affidati a imprese diverse che sono stati avviati da tempo, ma dei quali non si conosce il termine. E questo non funziona, visto l’ approssimarsi della stagione turistica, con un prevedibile aumento del traffico veicolare. L’Anas deve darsi una mossa e incalzare le imprese, sollecitando una accelerazione degli interventi. Ma allo stesso tempo deve provvedere a rifare il tappetino nei tratti usurati e con sagoma deformata a causa del transito di mezzi pesanti. E poi una razionalizzazione. Se un intervento ha bisogno di tempo ; magari dopo l’estate, per un motivo o per un altro e allora si ripristini la doppia corsia. Un segno di buon senso e così sia…Attendiamo risposte concrete in tal senso.

LA NOTA DEL SENATORE SAVERIO DE BONIS (FI)

All’inizio di novembre i miei uffici hanno scritto all’Anas per avere informazioni sullo stato dei lavori della Basentana, che ormai da tempo sono in corso riducendone la capacità e il flusso. La situazione lungo il fondovalle, che collega il Metapontino a Matera e a Potenza e porta all’autostrada A 3 Napoli-Reggio Calabria risulta infatti piuttosto critica: vi sono dei cantieri per il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti, quelli da realizzare ex novo nel tratto Potentino e quelli per gli spartitraffico centrali nel viadotto del Materano.

La risposta di ANAS, a dire il vero piuttosto dettagliata, fotografa una realtà molto frastagliata sullo stato di avanzamento dei lavori. Mi pare giusto condividerne i contenuti con voi, pensando soprattutto a chi quelle strade le utilizza e spesso si trova a dover subire disagi e ritardi.



Alcuni tratti risultano completati altri risultano al 72,37% o addirittura al 50,27% di avanzamento.

L’ANAS stessa scrive che le criticità sono correlate al fatto che i cantieri sono diversi, e non solo per la messa in sicurezza dei piloni, e realizzati da imprese diverse, su un numero elevato di viadotti della SS 407.

Prendo atto della loro cortese risposta ma non possiamo non registrare una situazione in cui ancora oggi percorrendo quella strada si attraversa un cantiere infinito.



E QUELLA DELL’ ANAS DEL FEBBRAIO 2022



BASILICATA, ANAS: SULLA STRADA STATALE 407 “BASENTANA” AVANZANO GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE A FERRANDINA (MT)

A partire da lunedì 21 febbraio durante l’esecuzione delle attività relative ad altri due Lotti – che interesseranno la carreggiata nord – verrà attivato il doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud, già opportunamente predispostasono 11, in totale, i Lotti relativi a lavori già attivati per l’intervento di realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la Basentana per un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro



Lungo la strada statale 407 “Basentana” proseguono gli interventi di realizzazione dello spartitraffico centrale, nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas.

In particolare, a partire da lunedì 21 febbraio, le attività coinvolgeranno la carreggiata nord per l’avanzamento delle attività su altri due Lotti nel territorio comunale di Ferrandina (MT), sempre nell’ottica della programmazione dei cantieri allo scopo di limitare i disagi per l’utenza.

Per l’esecuzione dei lavori relativi ai Lotti ‘C3’ e ‘C2’(nel cui appalto rientra anche il Lotto ‘C1’), tra il km 59,120 ed il km 64,400 – in prossimità dello svincolo di Ferrandina Scalo – sarà chiusa al transito la carreggiata nord, con circolazione predisposta a doppio senso sulla carreggiata sud, fino al prossimo 22 maggio.

Sono 11, in totale, i Lotti relativi a lavori già attivati per l’intervento di realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la Basentana per un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro.