Basentana cantiere continuo e semaforo sulla Ferrandina- Matera

Quando finiranno? Se lo chiedono quanti tutti i giorni devono raggiungere la fondovalle ” Basentana”, diretti a Potenza o nel Metapontino, percorrendo la statale 7 Ferrandina- Matera. E quest’ultima, nel tratto che precede l’innesto alla Basentana , devono sopportare i minuti di attesa di un semaforo per il cantiere legato al posizionamento dei guard rails. Poi, in direzione Potenza, i restringimenti di sempre per la posa delle barriere in cemento ”jersey” per dividere le carreggiate, nelle gallerie, per i cambi di carreggiata. Quando ci vorrà? Un anno, due? Alcuni di questi cantieri sono datati. Pazienza? Certo se si accelerasse sui tempi e con un maggior numeri di operai al lavoro, l’attesa si ridurrebbe.