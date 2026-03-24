Bartolozzi e Delmastro si sono dimessi

Dai siti delle maggiori testate nazionali si apprende che si sono dimessi il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro dopo un colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. (Fonte La Repubblica). Andrea Delmastro, il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d’Italia in affari con Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia condannato come prestano del clan Senese, vicenda che anche nel partito di Giorgia Meloni ritengono che abbia contribuito alla sconfitta nel referendum. La situazione è precipitata quando sono state pubblicate su Il Fatto quotidiano alcune foto che lo ritraggono insieme a Mauro Caroccio, presente anche la capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi. La Bartolozzi lo ricordiamo è quella che ha definito i giudici “un plotone di esecuzione” di cui bisognava liberarsi votano SI, minacciando in caso di vittoria del NO di espatriare. Cominciano a venire al pettine le prime conseguenze politiche della sconfitta del governo al referendum sulla giustizia, un terremoto il cui epicentro non può che essere il Ministero di via Arenula. Un epilogo già nell’aria ieri, che comincia a prendere forma.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio“. Così, ha ufficializzato il passo indietro in una nota, il Andrea Delmastro.

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