Bartoli (Ordine dei giornalisti): il giornalismo sotto copertura è un fondamentale della professione

“Non capisco tutte queste critiche sull’inchiesta di Fanpage. Il giornalismo sotto copertura è uno dei fondamenti della nostra professione, ha sì delle regole, ma soprattutto a tutela dell’incolumità dei giornalisti”. Lo ha affermato Carlo Bartoli, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, intervenuto questa mattina agli Stati generali dell’informazione a Pescara. “Vorrei ricordare – ha aggiunto – che se non esistesse il giornalismo sotto copertura non ci sarebbe mai stato lo scandalo Watergate. A noi interessa solo ed esclusivamente rappresentare la realtà”. Il presidente nazionale dell’Ordine Giornalisti si è poi soffermato sui temi delle politiche per l’informazione e l’editoria. “Stiamo vivendo a livello nazionale un momento critico, occorre una strategia coordinata e partecipata da tutte le componenti, quelle istituzionali, ma anche da tutti i portatori d’interesse per uscire da questa fase in cui l’Italia è fanalino di coda in Europa per quel che riguarda il sostegno all’editoria. Servono risorse per dar vita a politiche virtuose, non è possibile che il 70% di queste vengano utilizzate per finanziare i prepensionamenti. Bisogna sostenere chi assume e chi applica contratti regolari rispetto a scenari che cambiano in modo repentino”. C’è anche un problema legato alla libertà d’informazione. Tutte le ricerche internazionali dimostrano che c’è un problema europeo e anche italiano. Ci sono leggi, che sono state approvate, totalmente sbagliate, vedi quella sulla presunzione d’innocenza, e leggi che potrebbero essere approvate e che vanno assolutamente contrastate, come quella sulla diffamazione. Occorre una svolta dal punto di vista normativo e soggettivo.” “L’Italia – ha aggiunto Bartoli – è un Paese che fa eccezione per quel che riguarda le querele fatte da esponenti del Governo e del Parlamento nei confronti della stampa”. (ANSA).

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.