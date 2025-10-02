giovedì, 2 Ottobre , 2025
HomeCronacaBartoli (OdG): rilasciare giornalisti che erano a bordo Flotilla e fare entrare...
Cronaca

Bartoli (OdG): rilasciare giornalisti che erano a bordo Flotilla e fare entrare a Gaza stampa internazionale

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Chiediamo che i giornalisti attualmente detenuti arbitrariamente vengano immediatamente rilasciati al fine di poter svolgere il loro lavoro. A bordo della Flottilla vi erano numerosi giornalisti presenti per documentare gli eventi, tra cui diversi italiani. Anch’essi sono stati fermati dall’esercito israeliano in seguito agli abbordaggi illegali avvenuti in acque internazionali, in spregio di ogni regola del diritto.” E’ quanto dichiara il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli che aggiunge “Anche per questo ribadiamo ancora una volta, insieme alle organizzazioni internazionali dei giornalisti, la richiesta di far entrare a Gaza la stampa internazionale per testimoniare quello che accade alla popolazione civile. Se la libertà di stampa non è uno slogan va garantita sempre e ovunque.

Articolo precedente
Manca (PD Basilicata): “L’Italia faccia la sua parte. Pace, diritti e riconoscimento Stato Palestina non più rinviabili”
Articolo successivo
Giornata di inizio anno della Fraternità di Comunione e Liberazione a Matera
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti