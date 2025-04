Barriere architettoniche. Prisco nei quartieri. Ma servono proposte operative

Un marciapiede sconnesso,gradini, un palo della luce o di un segnale stradale di troppo, un veicolo parcheggiato male che è un ostacolo per il passaggio di una carrozzella per disabili o ance di un passeggino con un bambino. Problemi di stretta attualità, quello del superamento delle barriere architettoniche, che richiede programmazione, idee chiare e volontà sulle cose da fare su come e dove intervenire, altrimenti le situazioni e i bisogni dei cittadini- ai quali vanno dette le cose come stanno- restano tali. E’ senz’altro apprezzabile quanto fatto dal candidato sindaco Luca Prisco, che ha incontrato al rione Spine Bianche Marziolino Muscatiello del quale in passato abbiamo raccolto le segnalazioni https://giornalemio.it/cronaca/marziolino-a-ostacoli-sindaco-rimuoviamo-insieme-quelle-barriere/ anche a nome di altri concittadini, che vedono limitato il diritto alla mobilità. La campagna elettorale è lunga e serve conoscere proposte e progetti realizzabili.



LA NOTA DI LUCA PRISCO

Prisco: passeggiare a Matera in carrozzina o semplicemente con un passeggino è impensabile

“Invitato dal mio amico Marziolino Muscatiello, presidente dell’omonima associazione Azione Disabili, ho fatto una ‘semplice’ passeggiata in sua compagnia in giro per Matera. Dire che è stato un incubo è dire poco. Dire che non sapevo se ridere o piangere è dire anche meno di poco. Passeggiare nella nostra città in carrozzina o anche semplicemente con un passeggino è impensabile”. A denunciarlo Luca Prsico, candidato a sindaco di Matera per le

elezioni comunali 2025 con le liste “Democrazia Materana”, “Volt” e

“Matera visione comune.



“Come si evince dalle fotografie i marciapiedi non sono a norma, le rampe di scivolo munite di strisce pedonali a volte non coincidono. I pali della pubblica illuminazione sono montati al centro del marciapiede riducendo di molto lo spazio di manovra e impedendo davvero una semplice passeggiata. Per chi come me non ha un disagio di questo tipo in famiglia. – spiega l’imprenditore materano – questa situazione, non mi vergogno a dirlo, passa inosservata. A questo punto mi domando: ma come può una città che è stata la capitale europea della cultura permettersi tutto questo? Il rispetto per il diversamente abile, il rispetto per la persona più fragile, il rispetto per la stessa famiglia che vive e subisce tutto questo non dovrebbe essere al primo posto per una città che si definisce inclusiva, accogliente e rispettosa. Eppure la legge parla chiaro, i Peba, i Piani di abbattimento delle barriere architettoniche sono l’abc del regolamento dei lavori pubblici. Eppure i finanziamenti sia nazionali che europei ci sono. Anche in questo caso è giunto il momento di dire ‘mo basta! Matera – conclude Prisco – non può continuare ad andare avanti così, una presa di coscienza vera va fatta”.