Barriere architettoniche. Primo impegno per Pittella.

Non ha perso tempo il materano Marzio Muscatiello, presidente dell’associazione di volontariato Azione disabili Odv, che porta il suo nome, e ha scritto al neo presidente della giunta regionale di Basilicata Marcello Pittella, sollecitandolo ad attivarsi affinchè si colmi una lacuna di forte impatto e di attesa sociale per l’attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere architettoniche ( Peba). Una carenza diffusa, nella gran parte dei comuni lucani, che impedisce ai cittadini disabili o con difficoltà di deambulazione, ma anche mamme che utilizzano le carrozzine per i piccoli (sempre di meno nei nostri centri) di muoversi lungo una strada, un marciapiede, a causa di ostacoli di natura strutturale (scalinate, rampe, assenza d scivoli ecc) accidentali ( pavimentazione sconnessa, per assenza di manutenzione) o occasionali per la presenza di veicolo di ogni tipo e dimensioni parcheggiati in maniera sconsiderata. E per persone come ” Marziolino” è come stare imprigionati in casa…senza dimenticare la malasorte di dover incappare in un incidente, di farsi male e di danneggiare o perdere la carrozzina, a causa di omissioni, dimenticanze nella manutenzione stradale. Da qui la lettera accorata al neo presidente affinchè tra le priorità del nuovo mandato ci siano anche i Peba. Un provvedimento di giustizia per restituire pari dignità a cittadini che attendono lo stesso diritto a muoversi,a vivere, come gli altri.



LA LETTERA INVIATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PITTELLA