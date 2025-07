Barile: presentata la ristampa di “Dignità e Prossimo” scritto dal Cavaliere Vincenzo Piacentini nel 1900.

In occasione della rassegna “Appuntamento con la storia di Barile” la Pro Loco Barile con il patrocinio di Comune di Barile, Regione Basilicata, APT Basilicata, Rete EPLI Aps, Ente Pro Loco Basilicata Aps e BCC Appulo Lucana ha presentato in piazza Dalla Chiesa la ristampa dell’opuscolo “Dignità e Prossimo” scritto dal Cavaliere Vincenzo Piacentini nel 1900.

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco di Barile Antonio Murano, il responsabile area mercato Bcc Appulo Lucana Matteo Pratola, Alberto Catone Maresciallo Comando Caserma Carabinieri di Barile, Antonio Piacentini Pastore Evangelico e Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Presidente Pro Loco Barile.

Gli Operatori volontari Servizio Civile Universale Promozione Italia della sede Pro Loco Barile Giada Marino, Maria Teresa Valvano, Mauro Pomarico e Arianna Zaccone hanno letto alcune

pagine dell’opuscolo “Dignità e Prossimo” che rappresenta il testamento morale e spirituale del Cavaliere Vincenzo Piacentini Fondatore e Presidente della “Società Cooperativa di Barile, Banca di soccorso ed Incoraggiamento alle Arti, all’Agricoltura, all’Industria e al Commercio”, sorta a Barile il 19 Gennaio del 1879 ed autorizzata con Regio Decreto il 12 Giugno 1879.

Antonio Piacentini nella sua relazione ha descritto la figura di Vincenzo Piacentini nato a Barile (Pz) il 26 marzo 1842 da Saverio Piacentini e Colomba Bozza. Morì il 5 novembre 1927. Discendente di un’antica e nobile famiglia di giuristi, nonché grandi proprietari terrieri, insediatasi nel territorio già dal XVI secolo.

Di grande interesse sociologico lo scritto del Cavaliere Vincenzo Piacentini legato alla sua illuminante attività di voler dotare in quel

tempo la comunità barilese di una “Banca Popolare” tra le prime sorte in Lucania a dimostrazione della sua grandiosa lungimiranza e sensibile attenzione ai bisogni del popolo di

cui ancora oggi siamo orgogliosi e onorati ha sottolineato Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Direttore responsabile della rivista turistica nazionale In Italia Magazine.

