Bari pronta a salpare per interrompere assedio a Gaza

”La nostra onda non si arresta. Insieme per Gaza. Un sabato di mobilitazioni” ed è lo slogan che accompagna il 4 aprile le iniziative di solidarietà e di partecipazione a sostegno di una guerra che continua, contro le popolazioni palestinesi, e volutamente oscurata dal conflitto contro l’Iran scatenato da paesi guerrafondai come Israele e Stati Uniti d’America. Gli organizzatori, per approfondimenti consultare le pagine social di global movement to gaza, hanno programmato a Bari, alla spiaggia di Pane e Pomodoro ”Sumud in rotta verso la Palestina (laboratori, attività circensi, laborantori per bambini) e a seguire un concerto gratuito. Coinvolta ache Napoli Mezzocannone Occupato la proiezione del documentario ”Madieens’ e dibattito sull’economia di guerra.



dalla pagina social https://www.facebook.com/p/Global-Movement-to-Gaza-Italia-61577561645136/

L’anno scorso insieme c’eravamo quasi: abbiamo sfiorato la costa di Gaza con le barche della Flotilla, realizzate grazie alle vostre donazioni e supportata con tutto il vostro impegno nelle piazze italiane.

Questa volta dobbiamo fare di più, dobbiamo rompere l’assedio!

L’emergenza è tutt’altro che finita, il falso cessate il fuoco non ha spento l’orrore che la popolazione Palestinese sta vivendo, la repressione si è intensificata in tutto il mondo e l’avanzata imperialista, e le guerre che ne derivano, si espande a macchina d’olio, fino alle nostre vite quotidiane.

Possiamo farcela insieme: puoi donare, sostenere le nostre iniziative, condividerle, tutte azioni di lotta che puntano allo stesso obiettivo, rompere il blocco navale illegale imposto da Israele per la Palestina libera.

Ogni azione concreta è un miglio in più verso Gaza: quando le istituzioni falliscono, i popoli sono chiamati ad agire.

Fai la tua parte, dona, sostieni, link in bio.

#WeSetSailAgain #BreakTheSiege #freepalestine