È arrivato a Bari ciclo di incontri “Racconti gentili on tour” del Premio Gentilezza

Italiana, organizzato dal Club uomini gentili, presieduto dalla dottoressa Alessandra

Ottaviani, e che attraverserà l’Italia con l’obiettivo di incontrare e far conoscere al pubblico

persone e aziende che hanno realizzato o stanno per realizzare un progetto o un’iniziativa di carattere gentile.

Il “Premio Gentilezza Italiana” è un importante riconoscimento per coloro che si distinguono

per il proprio impegno nella promozione della gentilezza nella società, attraverso progetti o

iniziative che riguardano molteplici ambiti, come, per esempio, la solidarietà, l’inclusione

sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura della pace. Il premio è un’occasione per entrare a far parte di una comunità di persone e di aziende che condividono gli stessi valori, con la possibilità di collaborare e scambiarsi idee per un mondo migliore.

La prima tappa in Puglia, presentata da Claudio Silvestri, Regional Coordinator della

Delegazione Puglia del Club Uomini Gentili, ha permesso di incontrare e conoscere il primo

candidato pugliese: il progetto di inclusione sociale “Virgola”, tra i primi laboratori

terapeutici di pasticceria, nato a San Vito dei Normanni, nel brindisino.

Uno spazio che offre formazione e occupazione per giovani diversamente abili, con

particolare attenzione a soggetti colpiti dallo spettro dell’autismo, nuclei monogenitoriali

dove a capo della famiglia vi è una donna con un reddito precario, vittima di violenza

domestica, o con difficoltà sociali, in cerca di un’adeguata collocazione all’interno nel mondo del lavoro.

Una storia, quella del fondatore Vito Valente, iniziata nel 2014, con l’XFood, il ristorante

sociale a chilometro zero che impiega sedici ragazzi diversamente abili in sala, in cucina e

nella gestione dell’orto biologico.

Con la stessa determinazione degli inizi, Valente ha creato la pasticceria Virgola, diretta da

Nicola Di Lena, miglior pastry chef 2021 per la Guida Identità Golose e per la guida

Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso nel 2020, blasonato pastry chef del Mandarin

Seta di Milano, per ridare una dignità, una nuova vita, una nuova opportunità alle donne

vittime di violenza che vivono in case protette con alle spalle storie indicibili di violente liti

con i mariti e compagni.

Il Club uomini gentili

Il club è una comunità di gentil donne e gentil uomini di elevato spessore umano e

professionale, la cui fondatrice e Presidente è la dottoressa Alessandra Ottaviani.

Ogni membro esprime il proprio talento a beneficio del prossimo, contribuendo

concretamente a creare le basi per una cultura diffusa della gentilezza, dell’eleganza e della

bellezza.

Una cultura grazie alla quale le persone possano sostenersi a vicenda e possano impegnarsi a creare una società migliore per tutti, sia in ambito professionale che privato.

La gentilezza e l’eleganza non si limitino solo alle buone maniere e all’abbigliamento, sono

piuttosto un atteggiamento mentale che si riflette in ogni aspetto della vita di ogni persona.

L’obiettivo principale è quello di promuovere iniziative e valorizzare progetti finalizzati a

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di temi valoriali quali la gentilezza, la

cortesia, l’etichetta e l’eleganza

Il manifesto è molto semplice e con valori che tutti dovrebbero avere nella quotidianità.

La gentilezza è la prima forma di eleganza.

Ascolta con attenzione e rispetto.

Sorridi e dimostra gratitudine.

Usa un linguaggio educato e non offensivo.

Sii disponibile ad aiutare chi ha bisogno

Sii un esempio di educazione e stile.

Indossa abiti adatti e curati nei dettagli.

Sii gentile, elegante ogni giorno

Lascia un’impressione positiva.

Combatti ogni forma di discriminazione.

Dal prossimo mese di luglio il club si trasformerà in fondazione e attualmente oltre che in

Italia, il Club è presente con delegazioni in Svizzera, America, Spagna, Inghilterra e Francia.

Premio gentilezza italiana edizione 2024

Il “Premio Gentilezza italiana” è un importante riconoscimento per coloro che si distinguono

per il loro impegno nella promozione della gentilezza nella società, e viene assegnato alle

persone e alle aziende che hanno realizzato o stanno per realizzare un progetto o un’iniziativa

di carattere gentile.

Questi progetti o iniziative possono riguardare molteplici ambiti, come ad esempio la

solidarietà, l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura della pace. Il premio è

un’occasione per entrare a far parte di una comunità di persone e di aziende che condividono

gli stessi valori, con la possibilità di collaborare e scambiarsi idee per un mondo migliore.

Si premia la storia gentile e non la persona, l’azienda o l’associazione.

Premia 4 categorie:

• Persona Gentile

• Azienda Gentile

• Associazione Solidale Gentile

• Impresa Innovativa Gentile

Ogni vincitore riceve una borsa di studio del valore di 5.000 euro da investire in iniziative di

carattere gentile.

Racconti gentili on tour

Racconti Gentili “On Tour” è un ciclo di appuntamenti “on the road”, dove si racconta e si

diffonde la cultura della gentilezza al di fuori dei classici circuiti. I protagonisti di questo

format sono candidati ufficiali al Premio Gentilezza Italiana 2024.

In ogni capoluogo di regione e di provincia, Racconti Gentili On Tour consente ai candidati

al Premio Gentilezza Italiana di raccontarsi al pubblico, in qualità di testimoni oculari, per

dimostrare che la gentilezza esiste ed è più concreta di quanto si possa pensare; ha una forma,

una sostanza. Storie gentili raccontate dalla viva voce dei protagonisti, che hanno ispirato,

insegnato, fatto riflettere soprattutto su un punto: la gentilezza non si insegna dal palco, ma si pratica ogni giorno sul campo.

Un campo dove ogni giorno ognuno di noi può e deve giocare la sua partita, gentile.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.