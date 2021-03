Beh la notizia che la compagnia ungherese Wizzair inaugura domani, nella domenica delle Palme, presso l’aeroporto di Bari, la sua quarta base italiana, non può che farci piacere visto che quella nuova struttura presuppone un incremento dei voli anche per l’utenza del Materano, sopratutto, e di parte della Basilicata. Tanto più che la base consentirà il collegamento di Bari a 17 destinazioni nazionali e internazionali. E domani, partirà anche il nuovo volo Bari Bologna, seguito dal Bari Verona da lunedì 29 marzo. Una sequenza che si aggiunge ai voli internazionali attivati nei giorni scorsi.



Quanto a Matera e alla Basilicata, come già segnalato in altri servizi, continuiamo a restare al palo nei collegamenti bus con l’aeroporto. Siamo fermi alle due navette riattivate dalla Puglia il 2 luglio 2020. un segnale preciso al quale è seguito il silenzio e l’inconcludenza della Basilicata. Tanti annunci del ” faremo”, ma non si è mosso nulla. Forse perchè si continua a restare nelle sabbie mobili della resilienza e della sostenibilità, che caratterizzano – purtroppo – il copione consolidato dell’attendere che altri si muovano. Se gli Enti pubblici, dalla Regione alle Province ai Comuni non sono in grado di sbloccare la situazione, che si guardi e con concretezza ai privati. Nel turismo servono servizi, efficienza e produttività, aldilà delle scusante che l’emergenza covid ha rallentato o bloccato tutto. Serve autonomia decisionale altrimenti Matera, il Metapontino resteranno al palo con una offerta fatta di APP che si perdono nell’inconcludente mondo dei webinar.