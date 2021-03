Ed è arrivata anche una dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi che in una nota ha confermato quanto da noi scritto in un precedente articolo sia per Potenza che per Matera (https://giornalemio.it/cronaca/astrazeneca-a-potenza-lotto-arrivato-ma-non-somministrato/).

Nella nota di Bardi, infatti si legge che:

“In relazione al lotto Astrazeneca ABV2856, si comunica che sono presenti 1500 dosi di vaccino presso l’Azienda Sanitaria di Potenza, mai somministrate.

Mentre, sempre in riferimento a tale lotto, sono state somministrate 876 dosi presso l’Azienda Sanitaria di Matera, nel periodo 01/03/2021 – 06/03/2021. Le dosi sono state somministrate a personale della scuola, VV.FF. e FF.OO.

Non ci è pervenuta al momento nessuna segnalazione di gravi eventi avversi.

Ricordiamo che l’AIFA ha disposto un “divieto di utilizzo” del lotto ABV2856 esclusivamente in via precauzionale.

L’Agenzia “sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti.

I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità. AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile”.